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В Несвиже за самовольное строительство здания КГБ наказали строителей

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  • 17.05.2017, 19:21
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Новое здание возводят практически напротив Слуцкой брамы.

Краевед, публицист и эколог Валерий Дранчук обратился к председателю Миноблисполкома Семену Шапиро с призывом прекратить в зоне исторической застройки Несвижа строительство административного здания, передает «Радыё Свабода».

В нем предполагается разместить Несвижское межрайонное отделение управления КГБ по Минску и Минской области.

Дранчук сообщил, что новое здание возводят практически напротив Слуцкой брамы, на улице Сырокомли около трех домов бывшего поселка лесничества, признанных историко-культурной ценностью начала XX века.

Строительные работы начались в апреле прошлого года. Назначение здания, по словам краеведа, «долгое время было засекречено», хотя люди знали, что «это КГБ строится».

Как утверждает Дранчук, паспорт объекта появился только в январе этого года, через восемь месяцев после начала строительства, и только после вмешательства - с его подачи - департамента контроля и надзора за строительством по Минской области.

«В течение этих восьми месяцев строительство велось самовольно, хотя о нем знали местные власти, сам председатель исполкома, так как он живет неподалеку, ездит мимо этого места каждый день, - отметил Дранчук. - Районная прокуратура нарушений не нашла, но после моего обращения в областную прокуратуру провели еще одну проверку, мне ответили: действительно, все это время строительство велось без разрешения соответствующих органов. За это наказали людей с Городейского ПМК. Наказали, правда, абсолютно формально».

Дранчук настаивает как минимум на изменении назначения новостройки. Он убежден, что в этом историческом месте «не только КГБ, вообще никаких администраций быть не должно».


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