Университет глупости 6 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

17.05.2017, 19:24

10,908

Антон Орехъ

Глава Минкультуры РФ Мединский предложил защитить российское кино от «неравной конкуренции Голливуда».

Все-таки министр Мединский удивительно бестолковый человек. Я думаю, что если бы существовал Всероссийский Университет Глупости, то Мединский был бы там проректором по культурно-массовой работе. Его идеи бескомпромиссны в своей нелепости. Теперь он задумал ухайдакать отечественное кино. Естественно под предлогом его защиты от Голливуда.

Этот министр вообще не понимает ни как устроен кинопрокат, ни как устроены мозги у зрителей. Министр говорит, что вся наша господдержка кино – это половина бюджета очередного «Форсажа». Ну, и что? А сколько тратит американский бюджет на поддержку голливудских фильмов? Вы слышали, чтобы министр культуры США вышел и сказал: «Непорядок, мы тратим на поддержку Голливуда бюджет, на который русские могли бы снять половину фильма «Елки» или треть ремейка «Иронии судьбы». Мы должны помочь «Коламбии Пикчерз» и Диснею!» Вряд ли вы слышали что-то подобное, хотя бы потому, что в США нет министра культуры. А кино процветает почему-то и без государственных субсидий и никто не предлагает ограничить прокат российских фильмов или сделать для российских картин более дорогие билеты. И это, к слову еще одна идиотическая мысль.

Если билеты на «Форсаж» будут вдвое дороже, так ведь это означает только то, что американский фильм соберет в прокате вдвое больше денег. А если билеты на наши фильмы подешевеют – это значит только то, что их создатели получат еще более хилые кассовые сборы. Поход в кино в наше время практически не зависит от стоимости билетов! Мединский как вообще представляет себе протекционизм? Что люди идут просто в кино – все равно на что? И если там не будет американских фильмов, а будут только наши, то значит, народ пойдет на наши? Да народ просто никуда не пойдет, а сядет дома и скачает американское кино и посмотрит его, сидя на диване. А кинопрокат загнется. Кино бывает интересное и неинтересное. Но Мединский почему-то уверен, что любая параша, сделанная нашими режиссерами, автоматически прекрасна и несет нужные идеологические установки, а любое иностранное кино столь же автоматически разлагает наши умы, сердца и души. Когда-то в телевизоре были только иностранные сериалы и вся страна их смотрела. Но уже сколько лет подряд страна смотрит отечественную клюкву, которая напрочь вытеснила импортную. Отечественная клюква, к слову, совершенно омерзительного качества и никакой духовности, кроме отупения воспитать не может. Но тем не менее: отечественный производитель победил иностранного.

Что мешает нашим точно так же снимать нормальное кино для больших экранов? Почему им для этого непременно нужна помощь государства? Почему нашему кинематографу может помочь только запрет на иностранные фильмы? Ну, давайте поступим еще проще! Вот как на митинги дают разнарядку по предприятиям, дайте разнарядку на просмотр «28 Панфиловцев» и прочей белиберды. И кинотеатры спасем, и кассовые сборы дадим, и Голливуд изничтожим. А уж духовность какая наступит – это я вообще молчу.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»