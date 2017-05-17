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Король Нидерландов тайно работал пилотом пассажирского самолета

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  • 17.05.2017, 19:34
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Монарх летал в качестве второго пилота на рейсах KLM, а пассажиры иногда узнавали его голос.

Король Нидерландов Виллем-Александр признался, что и после вступления на престол регулярно управлял самолетом пассажирских авиалиний, оставаясь при этом инкогнито. Монарх летал в качестве второго пилота на рейсах KLM, а пассажиры иногда узнавали его голос, пишет ВВС.

О том, что у Виллем-Александр пилотирует самолеты, было известно до его восхождения на трон в 2013 году. Он садился за штурвал относительно небольшого среднемагистрального Fokker 70 в качестве «гостевого пилота», чтобы сохранить лицензию летчика.

Однако до сих пор не было известно, что и после коронации Виллем-Александр дважды в месяц инкогнито работал вторым пилотом на пассажирских рейсах KLM Cityhopper, дочерней компании KLM.

Ее пассажирами, как правило, становятся деловые люди, которые направляются в Британию, Германию, Норвегию и другие страны Европы.

В интервью газете De Telegraaf король рассказал, что собирается продолжить управлять самолетом, а летом пройдет курсы управлением более крупным лайнером Boeing 737s, на которые авиакомпания заменила Fokker в этом году.

«Было бы приятно когда-нибудь начать летать к новым пунктам назначения, с большим числом пассажиров, на более длинные расстояния. На самом деле я именно поэтому учусь пилотировать 737», - пояснил монарх.

Раньше Виллем-Александр говорил, что если бы он не родился во дворце, то хотел бы управлять таким большим пассажирским самолетом, как Boeing 747.

Садясь за штурвал, король не называл своего имени, обращаясь к пассажирам по громкой связи, так как второй пилот не обязан представляться. Кроме того, его сложно было узнать в форме и фуражке KLM, рассказал Виллем-Александр в интервью.

«Преимущество в том, что я всегда могу тепло поприветствовать пассажиров от лица капитана и команды. И мне не приходится называть свое имя», - сказал он.

И все-таки, по его словам, некоторые пассажиры понимали, кто находится в кабине пилота.

Король Виллем-Александр вступил на трон после того, как его мать королева Беатрикс в 2013 году отреклась от престола. В апреле этого года королю Нидерландов исполнилось 50 лет.


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