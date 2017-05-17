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Народная инфляция: за месяц картошка подорожала в два раза

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  • 17.05.2017, 19:38
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Как меняются цены на товары, которые мы каждый день покупаем в магазинах.

Поход в магазин - каждый раз сюрприз для кошелька. Вроде и кладешь в корзину одни и те же продукты, товары, а сумма на выходе получается все больше и больше. То молоко дорожает, то фрукты с овощами… Кp.by продолжает следить за ценами. Каждый месяц мы фиксируем стоимость того или иного товара, а в конце месяца смотрим, на сколько он подорожал или, все быть может, даже подешевел.

Как правило, мы замечаем какие-то глобальные изменения цен. Например, в переходный период между зимой и весной болгарский перец за месяц умудрился подешеветь почти в два раза. В прошлом месяце мы заметили, что на четверть снизилась цена на огурцы. При этом на те же 25% подорожала картошка, что вообще было слабо объяснимо.

А вот что произошло с ценами на продукты в апреле.

Подорожали за месяц: картошка, капуста, морковка и зеленый лук

Приходишь сейчас на рынок - глаз радуется, столько на прилавках разной зелени, а еще - редисочка, молодая картошечка. Наконец-то в стране весна, а с ней появились первые овощи. Молодая картошка в магазине продается примерно за 2 - 2,5 рубля за килограмм. И, скорее всего, будет только дешеветь. А вот картофель предыдущего урожая только дорожает. Так, 1 апреля за килограмм картошки надо было отдать 83 копейки, а уже 1 мая - 1 рубль 19 копеек. Повышение цены составило 44%!

Но рекорд из нашей продуктовой корзины принадлежит моркови - в прошлом месяце она стоила 55 копеек, а в начале мая уже 89 копеек (+66%). Сильно подорожал и пучок зеленого лука, который вырос в белорусской теплице - на 26 копеек! Причем с пучком произошли метаморфозы. Если в апреле он продавался весом в 70 граммов, то в мае потянул только на 60 граммов. Мало того что размер уменьшился, так еще и цена увеличилась. Грабеж! Мы обязательно проследим, что дальше будет с объемами продаваемых пучков зелени. Остается только надеяться, что к лету она будет дешеветь - сезонный продукт все-таки.

На 10 копеек подорожала белокочанная капуста - пока своей еще не выросло, так что остается лишь смириться с ценой в 89 копеек. Поднялся в цене и лимон - на один рубль, или на 31%. Тут, увы, сделать ничего не можем - свои лимоны в Беларуси не растут.

Подешевели за месяц: огурцы, репчатый лук, томаты и гречка

Не все в продуктовой корзине дорожает. Например, репчатый лук, в отличие от зеленого, за месяц скинул 10 копеек от своей цены за килограмм, или 12%. На те же 12% подешевели огурцы. Пакет в 900 граммов гречневой крупы 1 апреля стоил 3 рубля 29 копеек, а уже 1 мая - 2 рубля 99 копеек. Вроде небольшое удешевление, но приятно. Помидоры подешевели на 24 копейки. А вот килограмм муки высшего сорта снизился в цене на 4 копейки.

По остальным продуктам цены за месяц не снизились. Будем надеяться, что со временем ценник на те же сезонные овощи уменьшится. К примеру, на клубнику он уже снижается. Так, буквально за пару недель ягода подешевела на 2 рубля за кило! И теперь продается за 8 - 10 рублей килограмм вместо 12 - 14. Хотя пару недель назад мне довелось попробовать клубнику в Румынии - не местную, тоже привезенную. За килограмм ягоды там просили 2,5 евро, или примерно 5 рублей на наши деньги. Остается надеяться, что когда-нибудь такая цена будет и на белорусском рынке.

Итог: наша произвольная корзина подорожала на 2%

По данным Белстата, в прошлом месяце продукты подорожали на 0,8%. Но это все в среднем. Наша же произвольная корзина подорожала за месяц на 2%. Существенную роль в этом сыграли картошка, морковка, капуста, зеленый лук.

К слову, это первый раз, когда наша корзина дорожает. Оба предыдущих раза, что выходил проект «Народная инфляция», она лишь дешевела.

По данным Белстата, в апреле инфляция составила 0,7%. При этом продукты подорожали на 0,8%, непродовольственные товары - на 0,2%, а платные услуги - на 1%. С начала года инфляция в стране составила 2,4%. По официальной статистике, лидерами по подорожанию оказались помидоры, картофель и капуста. Хотя в нашей, неофициальной, народной инфляции томаты подешевели на 5%.

Также Белстат уверяет, что на 10% подорожали бананы, хотя у нас цена на них даже не изменилась. А вот подешевели, согласно официальной статистике, виноград, сладкий перец и чеснок. Эти продукты мы даже не включали в таблицу - ценник на них не изменился.

Белстат также подсчитал, что на 2,5% подорожало автомобильное топливо. Собственно, мы это тоже заметили. В этом году, начиная с 11 марта, бензин дорожал уже шесть раз, и каждый раз - на одну копейку.

Как за месяц изменились цены на отдельно взятую продуктовую корзину


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