Змитер Войтюшкевич: Михалок с Вольским могли бы собирать стадионы 17.05.2017, 19:56

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Известный музыкант рассказал о своей книге, запретах на концерты и выступлении NaviBand на «Евровидении».

Змитер Войтюшкевич выпустил книгу «Простые слова». Так когда-то называлась его авторская программа на Авторадио, но когда его закрыли, программа перекочевала на «Радыё Рацыя». В ней музыкант рефлексировал на темы жизни и творчества, рассказывал о том, что волновало. В 2014-м Войтюшкевич ушел с радио и решил свои листы бумаги, на которых были написаны программы, сложить в книгу. Презентовать ее музыкант собирается на литературно-музыкальном фестивале «Салаўё» на своем хуторе Войтюшки 4 июня, пишет «Еврорадио».

- Знаешь, мне всегда хотелось поработать со словом, начать писать. Сначала я пытался писать стихи, но после первых двух рифм я понял, что у меня не сильно получается. Тем более, если вспомнить моих поэтических соавторов — это совсем другой уровень по сравнению со мной-поэтом. Поэтому я решил сконцентрироваться на коротких историях, в которых — мои впечатления, импрессия и эмоции.

- Кто из твоих соавторов-поэтов читал «Простые слова» и как они отреагировали на книгу?

- Я попросил Некляева, чтобы он написал вступление. Я спросил, можно ли ее печатать, можно ли мне вообще лезть в литературные дела? Несмотря на то, что наш литературный мир, может, и небольшой, он все же влиятельный. Ведь мы имеем своего Нобеля и можем стоять на одной сцене с самыми уважаемыми людьми литературного мира. Но Некляев сказал: «Да нормальная книжка!». И написал вступление. Конечно, можно придраться к отдельным историям, можно сравнить это с Горватом, я его и боялся, но это мое личное фиксирование времени тем талантом, который мне дан. Как мог, так написал.

- А чем Горват зацепил читателя?

- Личной историей. Нам очень интересны человеческая искренность, переживания, о которых не говорилось в советские времена. Белорусская литература в свое время отвечала на глобальные вопросы, более важные, чем человек. А Горват раз добавил литературе "человечинки" и своей эмоции.

- 26-го мая состоится твой сольник в Минске. Также в настоящее время выступают в Беларуси Михалок и Вольский. Имеет ли место очередная оттепель?

- Не знаю. Я рад, что есть возможность, ведь даже это разрешение было сделано скрепя сердце. Хочется полноценной белорусской концертной жизни. Хочется развития вместе с публикой, хочется сценических изменений и артистического роста. Но, к сожалению, в белорусских реалиях это невозможно или очень сложно. Растет артист не благодаря, а вопреки. Конечно, можно сказать, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но я бы хотел, чтобы эта фигня, подстраховки на местах, закончились. Все же следует думать о культурном будущем страны.

- Если бы не было этих семи лет запрета, каким бы ты был сейчас?

- Легко можно было бы раз в год делать большой концерт во Дворце Республики. Не солянку со всеми белорусскими артистами, когда, например, юбилей у кого-то одного, а все остальные подтягиваются, чтобы продать билеты, а сольник. А Михалок с Лявоном могли бы собирать арены и стадионы. Этого не хватает. Конечно, можно плюнуть на язык и культуру и заниматься другой музыкой. Но человек такое существо, которому нужны свои четыре стены.

В общем, концерт посвящен памяти Геннадия Буравкина. Есть у нас определенный формат встреч, где одна часть программная и серьезная, а вторая — веселая и неформальная. И это работает несколько лет.

- Оно работает несколько лет, и ты все время остаешься Войшюшкевичем в своей зоне комфорта. А может, стоит ее оставить, приблизиться к молодой аудитории, включить Войтюшкевича-сумасшедшего из 90-х?

- Включить идиота? Я отошел от фольклора, так как на тот момент, в конце 90-х, им начали заниматься все. Я думал, что работать с песнями на стихи белорусских поэтов достаточно легко, и что будет очередь соперников. Но оказалось, что я такой один в неофициальной тусовке, так как все эгоистично занимаются своей важной личным делом. Поэтому я считаю важным сейчас сделать программу на стихи Алеся Рязанова, девушек-поэтесс, эмигрантской поэзии.

- Невозможно не спросить о 17-м месте Беларуси на нынешнем «Евровидении»…

- Мне понравилось. Naviband были очень красивые. Поют не чисто, и если бы я сидел в жюри международного профессионального конкурса, обратил бы на это внимание, но были очень позитивные. И для их творческой жизни это такой суперэтап, который не забудется никогда. Не думаю, что в ближайшие пять лет появится что-то более мощное чем то, что они почувствовали. Я считаю, что их выступление — успех, они молодцы, даже объединили белорусов. А победитель прекрасен: на фоне леса, с минимумом аранжировки, зато какой! Как сказала моя жена Галя, такого пиано на «Евровидении» еще не было.