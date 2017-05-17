За два года Беларусь не смогла выполнить требования Болонского процесса

За два года Беларусь не смогла выполнить требования Болонского процесса2
- 17.05.2017, 20:18
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Распределение и свобода студсоюзов — проблема для Европейского пространства высшего образования.
Два года назад Беларусь приняли в Европейское пространство высшего образования — Болонский процесс. Тогда же эксперты предложили «дорожную карту», чтобы наша страна соответствовала необходимым требованиям. Но выполнить эти требования за два года не смогли.
Такое мнение в беседе с «Еврорадио» высказал член Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев.
- Дорожная карта была рассчитана на три года. Отчитываться перед министерским саммитом в Париже надо уже через год. У нас времени почти не осталось. Сегодня мы имеем только проект дополнений в Кодекс об образовании. Он еще не принят.
Основные проблемы для Болонского процесса, по мнению Дунаева, — это процедура распределения после вузов, а также регистрация студенческих объединений.
Независимое объединение для студентов зарегистрировать очень сложно, а распределение просто не выполняет своей миссии: вместо дефицита кадров в настоящее время существует дефицит вакансий.