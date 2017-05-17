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За два года Беларусь не смогла выполнить требования Болонского процесса

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  • 17.05.2017, 20:18
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Фото: education-medelle.com

Распределение и свобода студсоюзов — проблема для Европейского пространства высшего образования.

Два года назад Беларусь приняли в Европейское пространство высшего образования — Болонский процесс. Тогда же эксперты предложили «дорожную карту», чтобы наша страна соответствовала необходимым требованиям. Но выполнить эти требования за два года не смогли.

Такое мнение в беседе с «Еврорадио» высказал член Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев.

- Дорожная карта была рассчитана на три года. Отчитываться перед министерским саммитом в Париже надо уже через год. У нас времени почти не осталось. Сегодня мы имеем только проект дополнений в Кодекс об образовании. Он еще не принят.

Основные проблемы для Болонского процесса, по мнению Дунаева, — это процедура распределения после вузов, а также регистрация студенческих объединений.

Независимое объединение для студентов зарегистрировать очень сложно, а распределение просто не выполняет своей миссии: вместо дефицита кадров в настоящее время существует дефицит вакансий.


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