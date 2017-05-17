В «Маяке Минска» из 16 лифтов работает только один 7 17.05.2017, 20:48

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Белорусские застройщики не перестают удивлять.

Новоселы «Маяка Минска» не раз жаловались на лифты, установленные в уже заселенных домах. На коллективное обращение жильцов отреагировали: в апреле лифты в восьми домах по улице Кирилла Туровского обследовали специалисты. Судя по дефектным актам, люди жаловались не на пустом месте: из 16 лифтов только у одного не было проблем, cообщает tut.by.

Комиссию, изучавшую лифты, возглавил замдиректора по обслуживанию жилфонда ЖКХ Первомайского района, в комиссию вошли также специалисты Госпромнадзора, Минской группы технической диагностики, ЧТУП «Орона Лифт» (эта организация обслуживает лифты), представитель КУП ЖКХ и десять собственников квартир из домов, где жалуются на лифты.

Судя по дефектному акту, в каждом из домов по 2 лифта — на 1000 и 450 килограммов. За исключением незакрепленных панелей и исчезнувших зеркал, обнаружены другие, более существенные дефекты.

В доме № 6 по улице Кирилла Туровского «нарушена точность остановок».

В доме № 8 у грузового лифта — не заводского изготовления опоры в валах отводных блоков, у пассажирского нет опорной стойки вала КВШ, зато есть зазор между кабиной и посадочной площадкой — больше 5 сантиметров.

Вал КВШ — это вал канатоведущего шкива.

Если объяснять, как пятилетним, канатоведущий шкив тут — желтая катушка, по которой идут канаты, поднимающие лифт, вал идет поперек. На верхнем фото вал с красной заглушкой. Опора тут есть и выглядит надежно. Фото прислали жильцы дома третьей очереди «Мая

В доме № 10 грузовой лифт движется рывками и не может поднять указанные 1000 кг; пассажирский вибрирует, обнаружена коррозия металла и течь масла из редуктора.

В доме № 12 грузовой лифт тоже не совсем грузовой — не тянет положенные 1000 кг, а у пассажирского нет в лифтовой опорной стойки вала КВШ.

В 16-м двери грузового лифта издают звук режущего металла, кабина движется неравномерно. В пассажирском — тоже нет опорной стойки вала КВШ, имеются проблемы со взвешивающим механизмом.

Лифты дома № 18 тоже не радуют жильцов: некорректно работает при вызове на разных этажах пассажирский, грузовой едет и вибрирует, в электрощитовой выбивает автомат на освещение машинного отделения.

В доме № 20 пассажирский лифт вообще не работает. Список претензий к грузовому внушительный: слишком большой зазор между кабиной и площадкой, не всегда останавливается на нужном этаже, а также опора вала отводного блока не заводского изготовления.

В 22-м доме в пассажирском — течь сальника редуктора, отсутствие опорной стойки вала КВШ. К грузовому лифту претензий нет.

Резюме в дефектном акте выглядит так:

Есть запись, что дефекты следует устранить до 1 августа.

Участвовавшие в осмотре лифтов жильцы вели фото и видеосъемку. В редакцию переслали много материала.

«На что опирается этот вал?» — спрашивают собственники

Собственники квартир провели даже некое подобие расследования: пытались понять, откуда могло поступить такое оборудование. Ведь было заявлено, что лифты — новые, солидной турецкой фирмы HAS, а к ней у потребителей практически нет претензий.

Жители соглашаются: да, кабины от HAS, но «начинка» — от другого производителя.

Табличка на двигателе, фото жильцов. Судя по табличке, двигатель — не HAS, а другой турецкой фирмы

Даже составили подборку странностей.

— У нас стоят странные таблички (специально сверяли с оригиналом на официальном сайте завода-изготовителя, чтобы потом не написали, что «так и надо»), — утверждает собственник одной из квартир Сергей Шимко.

— На фото внизу — «наша» табличка, настоящий логотип HAS в оригинале (он сверху слева) выполнен с «грустным смайликом».

Кстати, на табличках в лифтах «Маяка» внизу написан адрес: akarasansor.com. На сайте akarasansor.com нет данных, что HAS и AKARasansor — это партнерские фирмы.

— Но и табличка AKAR не такая, как положено, — говорит Сергей. — Информация об оригинальных табличках взята на официальном сайте в разделе «Руководство по эксплуатации». Вверху — оригинал, внизу — то, что на лифтах в наших домах, — «неправильный веселый смайлик» HAS и электронный адрес АКАR:

В расследовании жителей много снимков из разных лифтов в домах третьей очереди.

Крепление на «уголки» — опоры. «После этой картинки страшно пользоваться лифтом», — говорят жильцы домов

Фото другого лифта.

— На фото слева отсутствует опора, а лифт возит пассажиров. Сама опора, как лишний элемент конструкции, простаивает в углу (фото справа).

— Налет ржавчины на стальных валах, осях наводит на подозрение, что детали уже не первую пятилетку отрабатывают свой ресурс, — настаивает Сергей.

На фото слева одна из «новых заводских деталей» — кожух, закрывающий клеммы электродвигателя. А на фото справа — опора, которая больше всего похожа на заводскую. Более того, на опорах такой формы имеются заводские номера. Чего не было замечено на опорах серого цвета и уж тем более на уголках.

Тут жильцы советуют сравнить, как могут выглядеть варианты «нового» и не такого по виду нового оборудования, — это тоже лифты в «Маяке».

— Теперь мне страшно ездить в лифте, — говорит Юлия, еще одна собственница квартиры в доме третьей очереди «Маяка Минска». — Я не очень хорошо разбираюсь в технике, но понимаю, что новое оборудование просто не может так выглядеть.

Мы попросили прокомментировать дефектный акт и ситуацию с лифтами руководство компании-застройщика.

Застройщик: «Обвинения являются голословными»

Застройщик прислал ответ, приводим его полностью.

«К нашему сожалению, представитель ИООО «Зомекс Инвестмент», которое является заказчиком по проектированию и строительству многофункционального комплекса «Маяк Минска», не был приглашен на комиссионное обследование лифтового оборудования, установленного в жилых домах №№ 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 по ул. Кирилла Туровского в г. Минске. Также, хоть в дефектном акте и написано, что один экземпляр данного акта составлен для ИООО «Зомекс Инвестмент», компания его от указанной комиссии не получила, о работе комиссии и составлении дефектного акта были уведомлены только благодаря запросу от ТУТ БАЙ.

Внимательно проанализировав представленный дефектный акт, необходимо сделать следующие выводы:

— В дефектном акте не указано ни одно требование нормативно-технической документации, которое было нарушено.

— Документально не подтверждена информация о, например, повышенном шуме при работе лифта (отсутствует протокол измерений шумов от работы лифтового оборудования, выполненных компетентной организацией).

— Участниками данного комиссионного осмотра были представители ЧТУП «Орона Лифт» и ЧТПУП «Витсвитстрой», которые непосредственно осуществляли монтаж лифтового оборудования и в настоящее время осуществляют его техническое обслуживание. Таким образом, сделанное в дефектном акте предложение по устранению замечаний и недостатков относится к компетенции указанных организаций, а не заказчика (ИООО «Зомекс Инвестмент»), который даже не был приглашен на данное комиссионное обследование.

Исходя из анализа данного дефектного акта и информации, представленной ЧТУП «Орона Лифт» и ЧТПУП «Витсвитстрой», учитывая отсутствие дефектов, на которые распространяются гарантийные обязательства подрядчика, ответственными за устранение указанных замечаний являются ЧТУП «Орона Лифт» и ЧТПУП «Витсвитстрой».

Обвинения в части неполной комплектации лифтового оборудования, качества лифтов данным дефектным актом не подтверждены, т.е. являются голословными.

Также необходимо отметить, что в июне-июле 2016 года на ТУТ БАЙ и иных интернет-площадках уже публиковались аналогичные обвинения в сторону ИООО «Зомекс Инвестмент» по лифтовому оборудованию.

По итогам данных публикаций под руководством Комитета государственного контроля Республики Беларусь были проведены серьезные расследования с привлечением компетентных государственных органов и организаций. Однако проверкой не были подтверждены указанные в публикациях факты.

Принимая во внимание озабоченность населения и интернет-портала ТУТ БАЙ безопасностью лифтового оборудования, настоящим ИООО «Зомекс Инвестмент» подтверждает, что компания открыта и готова к конструктивному разговору по устранению действительно замечаний и недостатков, наличие которых будет подтверждено документально".

Госпромнадзор в прошлом году давал ответ

Некое письмо присылал и HAS — по поводу шильд на редукторов и цвета креплений.