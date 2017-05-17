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Василий Поляков: Белорусы в этом году почувствовали свою силу

  • 17.05.2017, 21:36

Вместе мы добьемся, чтобы Беларусь была свободной и демократической страной.

Гомельский герой национального флага заявил ucpb.org, что борьба с незаконной властью будет продолжаться.

Вчера после 15-суточного ареста в Гомеле на свободу вышел заместитель председателя Объединенной гражданской партии в Гомеле Василий Поляков. Все это время 48-летний политик голодал.

- Минские политики призывают граждан на площадь 3 июля, чтобы проверить уровень протестной активности общества.

- Нужно держать руку на пульсе общественной жизни, помогать людям отстаивать свои права. Общество в этом году почувствовало свою силу, добилось через протесты фактически упразднения «тунеядского» декрета № 3. Эта мощь и сплоченность, конечно, будут всем добавлять вдохновение. Вместе мы добьемся, чтобы Беларусь была свободной и демократической страной. Но я не сторонник частых акций - они могут, что называется, расхолодить людей, отбить охоту участвовать. Лучше один раз, но чтобы это было ощутимо.

- Полмесяца за решеткой - довольно длительный срок. Пока вы сидели за решеткой, что-то произошло такое на свободе, что вас впечатлило?

- Сын получил повестку в армию - через день отправляется на службу. Он окончил высшее учебное заведение и теперь должен отдать, как говорят, почетный долг родине. Приносил мне сок в изолятор и рассказал о повестке. На суд его, кстати, как и всех остальных, не пустили. Хотя формально суд 2 мая в отношении меня считался открытым, но проходил за запертой на ключ дверью, - сказал Поляков.


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