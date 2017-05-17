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Букмекеры озвучили самую большую ставку на чемпионат Беларуси

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  • 17.05.2017, 21:31

Больших ставок на на белорусский чемпионат игроки не делают, но крупные попадаются.

Самая большая ставка на футбольный чемпионат Беларуси составила 45 миллионов еще не деноминированных рублей (чуть меньше 2300 долларов), рассказал в интервью «Трибуне» назвал заместитель директора букмекерской конторы «Макслайн» Артем Леонов.

Эта ставка для игрока оказалась выигрышной.

Самый большой выигрыш, который приходилось выплачивать «Макслайну» - около 200 миллионов до деноминации.

- Но это только единовременная выплата, игрок затем еще несколько раз выводил крупные суммы. Счастливчик.


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