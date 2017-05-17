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Татьяна Северинец: Надо в школе Коли изменить время занятий, а не во всей стране

  • 17.05.2017, 22:11

Учительница с 36-летним стажем прокомментировала инициативу правителя начинать уроки с 9.00.

Все началось с малого: Коля Лукашенко не высыпался. И это стало большой обузой для Министерства образования, исполнителей на местах и школ. А вместе с этим — и всей страны, пишет «Белсат».

Диктатор приказал, чтобы занятия начинались с 9-ти утра. Выполнять слова правителя бросились в районных управлениях образования, но есть проблема.

Официального распоряжения Министерство образования якобы не направляло в школы. Некоторые учреждения уверяют, что приводить детей можно будет раньше. Тогда вопрос — в чем смысл изменений?

«Это решение вызвало у меня только смех», — говорит Татьяна Северинец, учительница с 36-летним стажем.

«Я не знаю у кого из руководства городских школах хватит ума выполнить этот приказ. В сельских школах все иначе. Там обычно одна смена и проблемы с транспортом есть и детки едут издалека. Коля Лукашенко учится в сельской школе. Вот пусть для него и сделают другое время начала занятий», — рекомендует учительница.


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