В Вашингтоне переименовали площадь перед посольством РФ в честь Бориса Немцова 17.05.2017, 22:17

Соответствующее решение утвердил Сенат США.

Комитет сената США по государственному управлению утвердил 17 мая законопроект S.459 о переименовании площади перед посольством РФ в Вашингтоне в «площадь Бориса Немцова» в честь бывшего премьер-министра России, убитого в центре Москвы в феврале 2015 года, сообщает newsru.com.

Эту информацию подтвердили главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и координатор «Открытой России», выступивший автором фильма о Немцове «Слишком свободный человек», Владимир Кара-Мурза - младший.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве политика в начале октября 2016 года. На скамье подсудимых в роли предполагаемых исполнителей убийства оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой по найму») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

По версии следствия, предполагаемым организатором преступления является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.