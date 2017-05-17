Что и зачем белорусы покупают в магазинах «все по одной цене» 1 17.05.2017, 22:42

Сегодня белорусов все больше интересует цена на товары.

Первые в Беларуси магазины «все по одной цене» открылись несколько лет назад. Сегодня точки с товарами с фиксированной стоимостью работают по всей стране, даже в небольших райцентрах. Tut.by посетил один из таких минских магазинов и узнал у постоянных посетителей, в чем феномен популярности такого шопинга, а также поговорил с ними об экономии и необдуманных покупках.

«Экономить приходится, зарплаты падают»

— Дважды в неделю я по работе бываю в этом районе — каждый раз захожу в магазин посмотреть, может, что-то новое появилось, — рассказывает специалист по социальной работе Зоя Жуковская. — Много чего здесь покупала: бокалы, тряпочки для кухни, кружку зятю. Шлепки нашла за два рубля, которые на рынке стоят 6 рублей 70 копеек. Поехала в них в Египет, и у меня все спрашивали: «Ой, а где ты шлепки такие красивые нашла?». Очки солнечные и очки для зрения здесь тоже по два рубля — постоянно их покупаю. В лотках в переходах точно такие же стоят 10 рублей. Так у меня уже по квартире валяется пар десять, шесть из которых я купила именно здесь. Чаще всего в магазинах одной цены покупаю предметы домашнего обихода, а одежду я покупаю в секонд-хендах: экономить приходится, зарплаты ведь у нас мизерные.

Зоя Жуковская

Иногда случается, что накупишь чего-нибудь, а потом думаешь, зачем это покупала. Но по большей части я покупаю то, что нужно. Что-то здесь дешевле стоит, что-то чуть дороже, но цены в целом друг друга компенсируют.

Зарплаты падают, и такие магазины становятся все популярней. Я своим коллегам рассказываю про этот магазин, и они, как сюда сходят, искренне удивляются некоторым ценам. Такие магазины помогают экономить. Я работаю специалистом по работе с пенсионерами — иногда здесь покупаю вещи, которые они заказывают. Пенсионерам все нравится: лишь бы вышло подешевле.

«Если товар хотя бы год проживет, это уже нормально»

— Я возмущена тем, что недавно цену подняли на 20 копеек. Уже не так интересно стало. В подобных магазинах привлекает именно то, что цена на некоторые товары ниже, чем в обычных. Не надо бежать в магазин, где есть скидки, если нужна какая-то вещь повседневного обихода, — делится пенсионерка Светлана.

Все можно купить в одном месте — ассортимент достаточно обширный. Однако есть одно «но» — это Китай. Качество у китайских товаров, конечно, тоже разное бывает — можно и неплохие вещи найти. Принцип такой: если товар проживет хотя бы год, тогда уже нормально, а если несколько недель, то на это даже двух рублей жалко. Это ведь тоже деньги — два рубля на улице не валяются.

Раньше, когда работала, экономить приходилось меньше, а сейчас, живя на одну пенсию, всегда в начале месяца изучаю буклеты, в каких магазинах и когда будут скидки и акции. Подгадываю и специально к этому дню иду в магазин. Потому что не существует никаких срочных товаров, кроме лекарств. Лекарства нужны в тот же день, а все остальное может подождать. Но на другой конец города за дешевой вещью я, конечно, не поеду, потому что это бессмысленно: ты на проезд больше потратишь, чем сэкономишь. Даже в этот магазин я хожу, потому что живу в четырех кварталах отсюда. Хотя если бы для пенсионеров были скидки на проезд, я бы, может, за каким-нибудь интересным предложением и поехала.

«Нет времени гоняться за скидками»

— В магазине одной цены я покупаю много канцелярских предметов: стёрки, набор ручек, которым писала полсеместра — а пишу я много! — клеевые листочки, закладочки, чтобы конспекты были красивые, — указывает на стенд студентка нархоза Мария Вольская. — А еще — стаканчики и трубочки для праздников, маме всякие кухонные принадлежности, металлические и очень красивые. В других магазинах такие инструменты стоят раза в три дороже. Здесь дешевле. Хотя и бываю в таких магазинах нечасто — раза два в месяц.

Мария Вольская

Привыкла сравнивать цены, я ведь будущий экономист. Здесь умненько сделано: все стоит чуть больше двух рублей, и ты покупаешь некоторые вещи только потому, что это дешево. А потом думаешь: «Вот зачем мне пять ластиков, хватило бы и одного». Хотя вообще я стараюсь не тратить деньги впустую на то, что мне не надо. За разными акциями и скидками я слежу, хотя и не гоняюсь за ними — времени свободного тоже совсем немного.

«Думаю, что вещь точно пригодится, но чаще всего она мне не нужна»

— Я такой человек: если вижу какую-нибудь скидку, значит, надо заинтересоваться этой вещью. Поэтому я хожу в магазины фиксированной цены, здесь дешевле. Но не все. Есть товары, за которые я бы никогда не отдала два рубля, — говорит 22-летняя Мария, которая работает секретарем.

Снимок носит иллюстративный характер

Низкая цена не вызывает у меня подозрений: на том же AliExpress товары стоят столько же, а я часто оттуда что-нибудь заказываю. Хотя к интернет-шопингу в целом отношусь с опасением: могут прислать не то, что ожидаешь. На картинке вещь выглядит красиво, а в жизни совсем по-другому. Правда, я сколько ни заказывала, всегда приходили нормальные вещи.

Сюда я захожу где-то раз в месяц посмотреть на обновления. Покупала всякие аксессуары для кухни, рамки для фотографий, контейнеры. Регулярно покупаю такой ароматизатор воздуха с палочками. Просто стоит дома, я подойду, понюхаю — мне нравится аромат, а на всю квартиру он, конечно, не пахнет. Максимальная сумма, которую я здесь оставила, — 20 рублей. Иногда совершаю импульсивные покупки. Мой муж уже говорит, зачем эти склады лежат, но мне всегда кажется, что новая вещь точно пригодится, но получается так, что чаще всего она все-таки не нужна.

Хотя я вообще считаю себя очень экономным человеком. Когда захожу в магазин, даже если мне очень понравилась вещь, я первым делом смотрю на цену, а потом уже думаю, покупать или нет. Если вещь стоит два рубля, я, конечно, куплю, а если — 15−20 рублей, то еще десять раз подумаю. Я стараюсь каждый месяц рассчитывать, сколько я потратила, сколько нужного и ненужного купила. Сначала вообще многое оказывалось ненужным, но сейчас спонтанных покупок делаю все меньше.

«Сегодня белорусов все больше интересует цена»

— У нас сегодня есть право выбора, где и что покупать. Для этого мы изучаем рынок, сравниваем цены, чтобы выбрать товар по лучшей стоимости. Я тоже стараюсь экономить, и чем дальше, тем больше. Если раньше при походе в магазин мы особо не смотрели на цены, то сейчас, когда доходы падают, мы вынуждены искать самые низкие цены, — рассказывает товаровед Ирина Захаренко, которая пришла в магазин со своей дочкой Лизой.

Вообще, я стараюсь покупать качественные вещи. Если говорить об обуви, то это должна быть кожаная и хорошо пошитая обувь. Мне хочется качества, которого наш рынок предлагает не так много.

Ирина Захаренко и дочка Лиза

Молодежь, я считаю, может одеваться в стоках и магазинах. Там все завалено китайскими вещами, но это стильно, ярко и главное - дешево. А люди моего возраста должны одеваться более практично. Покупать качественные пальто, обувь, чтобы носить долго. Я, конечно, могу что-нибудь купить и в «молодежных» магазинах, но это будет спонтанная покупка и, естественно, недорогая. Импульсивными покупками я, конечно, страдаю. Я ведь женщина. Многие женщины страдают этим, когда кажется, что нужно абсолютно все.

Популярность таких магазинов, как мне кажется, говорит о том, что у людей не так много денег. Раньше, если бы такой магазин появился на нашем рынке, половина людей сюда не ходила бы. А сегодня белорусов интересует цена: есть те, кому все равно, чем мыть посуду или что носить, и сейчас, к сожалению, таких людей становится все больше. Это все проблемы экономики.

«Недавно ездили в Санкт-Петербург и даже там закупились в таком магазине»

— Недавно я себе купила корзину для того, чтобы складывать печенье, булочки на кухне, а сейчас вернулась, чтобы купить такую же сестре. Вообще, в этом магазине бываю практически через день: он по пути, захожу, когда с работы возвращаюсь домой, — рассказывает лаборант университета физкультуры Светлана. — Накупила уже много чего: керамических фигурок, прищепок для растений, освежитель воздуха и другое. Однажды купила кувшин для воды, потом вернулась и купила еще один на дачу, а потом сестра увидела и тоже захотела — еще один купила ей. За два рубля в других местах такой бы не нашла. Импульсивными покупками я не страдаю. Как мне кажется, покупаю только то, что надо, хотя дома говорят, что тащу все подряд.

Я внимательно слежу за ценами в разных магазинах, потому что пенсия маленькая и зарплата небольшая. Ходишь, прицениваешься, здесь что-то можно найти дороже, что-то дешевле. Вот сейчас покупаю бейсболку на дачу — за такую цену нигде не найдешь. А она такая веселенькая, дешевенькая и, честно, все равно какого качества — на даче в огороде копаться не жалко будет.

«Я уже чаще хожу в магазины фиксированной цены, чем в специализированные с бытовой химией или промтоварами. К сожалению, вынуждена тут покупать, потому что дешевле. Не все, конечно, но большинство товаров дешевле. Мы с внучками недавно ездили в Санкт-Петербург, так даже там нашли похожий магазин и много чего накупили», — говорит постоянный покупатель магазина Наталья Ивановна.

«Неделю назад был в этом магазине, приценился. Сегодня вот вернулся и купил две пары очков. Стараюсь искать скидки, акции и покупать вещи подешевле — такая жизнь, что уж тут поделать», — рассказывает о своих покупках каменщик Николай.