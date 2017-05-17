закрыть
18 мая 2017, четверг, 1:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Что и зачем белорусы покупают в магазинах «все по одной цене»

1
  • 17.05.2017, 22:42

Сегодня белорусов все больше интересует цена на товары.

Первые в Беларуси магазины «все по одной цене» открылись несколько лет назад. Сегодня точки с товарами с фиксированной стоимостью работают по всей стране, даже в небольших райцентрах. Tut.by посетил один из таких минских магазинов и узнал у постоянных посетителей, в чем феномен популярности такого шопинга, а также поговорил с ними об экономии и необдуманных покупках.

«Экономить приходится, зарплаты падают»

— Дважды в неделю я по работе бываю в этом районе — каждый раз захожу в магазин посмотреть, может, что-то новое появилось, — рассказывает специалист по социальной работе Зоя Жуковская. — Много чего здесь покупала: бокалы, тряпочки для кухни, кружку зятю. Шлепки нашла за два рубля, которые на рынке стоят 6 рублей 70 копеек. Поехала в них в Египет, и у меня все спрашивали: «Ой, а где ты шлепки такие красивые нашла?». Очки солнечные и очки для зрения здесь тоже по два рубля — постоянно их покупаю. В лотках в переходах точно такие же стоят 10 рублей. Так у меня уже по квартире валяется пар десять, шесть из которых я купила именно здесь. Чаще всего в магазинах одной цены покупаю предметы домашнего обихода, а одежду я покупаю в секонд-хендах: экономить приходится, зарплаты ведь у нас мизерные.

Зоя Жуковская

Иногда случается, что накупишь чего-нибудь, а потом думаешь, зачем это покупала. Но по большей части я покупаю то, что нужно. Что-то здесь дешевле стоит, что-то чуть дороже, но цены в целом друг друга компенсируют.

Зарплаты падают, и такие магазины становятся все популярней. Я своим коллегам рассказываю про этот магазин, и они, как сюда сходят, искренне удивляются некоторым ценам. Такие магазины помогают экономить. Я работаю специалистом по работе с пенсионерами — иногда здесь покупаю вещи, которые они заказывают. Пенсионерам все нравится: лишь бы вышло подешевле.

«Если товар хотя бы год проживет, это уже нормально»

— Я возмущена тем, что недавно цену подняли на 20 копеек. Уже не так интересно стало. В подобных магазинах привлекает именно то, что цена на некоторые товары ниже, чем в обычных. Не надо бежать в магазин, где есть скидки, если нужна какая-то вещь повседневного обихода, — делится пенсионерка Светлана.

Все можно купить в одном месте — ассортимент достаточно обширный. Однако есть одно «но» — это Китай. Качество у китайских товаров, конечно, тоже разное бывает — можно и неплохие вещи найти. Принцип такой: если товар проживет хотя бы год, тогда уже нормально, а если несколько недель, то на это даже двух рублей жалко. Это ведь тоже деньги — два рубля на улице не валяются.

Раньше, когда работала, экономить приходилось меньше, а сейчас, живя на одну пенсию, всегда в начале месяца изучаю буклеты, в каких магазинах и когда будут скидки и акции. Подгадываю и специально к этому дню иду в магазин. Потому что не существует никаких срочных товаров, кроме лекарств. Лекарства нужны в тот же день, а все остальное может подождать. Но на другой конец города за дешевой вещью я, конечно, не поеду, потому что это бессмысленно: ты на проезд больше потратишь, чем сэкономишь. Даже в этот магазин я хожу, потому что живу в четырех кварталах отсюда. Хотя если бы для пенсионеров были скидки на проезд, я бы, может, за каким-нибудь интересным предложением и поехала.

«Нет времени гоняться за скидками»

— В магазине одной цены я покупаю много канцелярских предметов: стёрки, набор ручек, которым писала полсеместра — а пишу я много! — клеевые листочки, закладочки, чтобы конспекты были красивые, — указывает на стенд студентка нархоза Мария Вольская. — А еще — стаканчики и трубочки для праздников, маме всякие кухонные принадлежности, металлические и очень красивые. В других магазинах такие инструменты стоят раза в три дороже. Здесь дешевле. Хотя и бываю в таких магазинах нечасто — раза два в месяц.

Мария Вольская

Привыкла сравнивать цены, я ведь будущий экономист. Здесь умненько сделано: все стоит чуть больше двух рублей, и ты покупаешь некоторые вещи только потому, что это дешево. А потом думаешь: «Вот зачем мне пять ластиков, хватило бы и одного». Хотя вообще я стараюсь не тратить деньги впустую на то, что мне не надо. За разными акциями и скидками я слежу, хотя и не гоняюсь за ними — времени свободного тоже совсем немного.

«Думаю, что вещь точно пригодится, но чаще всего она мне не нужна»

— Я такой человек: если вижу какую-нибудь скидку, значит, надо заинтересоваться этой вещью. Поэтому я хожу в магазины фиксированной цены, здесь дешевле. Но не все. Есть товары, за которые я бы никогда не отдала два рубля, — говорит 22-летняя Мария, которая работает секретарем.

Снимок носит иллюстративный характер

Низкая цена не вызывает у меня подозрений: на том же AliExpress товары стоят столько же, а я часто оттуда что-нибудь заказываю. Хотя к интернет-шопингу в целом отношусь с опасением: могут прислать не то, что ожидаешь. На картинке вещь выглядит красиво, а в жизни совсем по-другому. Правда, я сколько ни заказывала, всегда приходили нормальные вещи.

Сюда я захожу где-то раз в месяц посмотреть на обновления. Покупала всякие аксессуары для кухни, рамки для фотографий, контейнеры. Регулярно покупаю такой ароматизатор воздуха с палочками. Просто стоит дома, я подойду, понюхаю — мне нравится аромат, а на всю квартиру он, конечно, не пахнет. Максимальная сумма, которую я здесь оставила, — 20 рублей. Иногда совершаю импульсивные покупки. Мой муж уже говорит, зачем эти склады лежат, но мне всегда кажется, что новая вещь точно пригодится, но получается так, что чаще всего она все-таки не нужна.

Хотя я вообще считаю себя очень экономным человеком. Когда захожу в магазин, даже если мне очень понравилась вещь, я первым делом смотрю на цену, а потом уже думаю, покупать или нет. Если вещь стоит два рубля, я, конечно, куплю, а если — 15−20 рублей, то еще десять раз подумаю. Я стараюсь каждый месяц рассчитывать, сколько я потратила, сколько нужного и ненужного купила. Сначала вообще многое оказывалось ненужным, но сейчас спонтанных покупок делаю все меньше.

«Сегодня белорусов все больше интересует цена»

— У нас сегодня есть право выбора, где и что покупать. Для этого мы изучаем рынок, сравниваем цены, чтобы выбрать товар по лучшей стоимости. Я тоже стараюсь экономить, и чем дальше, тем больше. Если раньше при походе в магазин мы особо не смотрели на цены, то сейчас, когда доходы падают, мы вынуждены искать самые низкие цены, — рассказывает товаровед Ирина Захаренко, которая пришла в магазин со своей дочкой Лизой.

Вообще, я стараюсь покупать качественные вещи. Если говорить об обуви, то это должна быть кожаная и хорошо пошитая обувь. Мне хочется качества, которого наш рынок предлагает не так много.

Ирина Захаренко и дочка Лиза

Молодежь, я считаю, может одеваться в стоках и магазинах. Там все завалено китайскими вещами, но это стильно, ярко и главное - дешево. А люди моего возраста должны одеваться более практично. Покупать качественные пальто, обувь, чтобы носить долго. Я, конечно, могу что-нибудь купить и в «молодежных» магазинах, но это будет спонтанная покупка и, естественно, недорогая. Импульсивными покупками я, конечно, страдаю. Я ведь женщина. Многие женщины страдают этим, когда кажется, что нужно абсолютно все.

Популярность таких магазинов, как мне кажется, говорит о том, что у людей не так много денег. Раньше, если бы такой магазин появился на нашем рынке, половина людей сюда не ходила бы. А сегодня белорусов интересует цена: есть те, кому все равно, чем мыть посуду или что носить, и сейчас, к сожалению, таких людей становится все больше. Это все проблемы экономики.

«Недавно ездили в Санкт-Петербург и даже там закупились в таком магазине»

— Недавно я себе купила корзину для того, чтобы складывать печенье, булочки на кухне, а сейчас вернулась, чтобы купить такую же сестре. Вообще, в этом магазине бываю практически через день: он по пути, захожу, когда с работы возвращаюсь домой, — рассказывает лаборант университета физкультуры Светлана. — Накупила уже много чего: керамических фигурок, прищепок для растений, освежитель воздуха и другое. Однажды купила кувшин для воды, потом вернулась и купила еще один на дачу, а потом сестра увидела и тоже захотела — еще один купила ей. За два рубля в других местах такой бы не нашла. Импульсивными покупками я не страдаю. Как мне кажется, покупаю только то, что надо, хотя дома говорят, что тащу все подряд.

Я внимательно слежу за ценами в разных магазинах, потому что пенсия маленькая и зарплата небольшая. Ходишь, прицениваешься, здесь что-то можно найти дороже, что-то дешевле. Вот сейчас покупаю бейсболку на дачу — за такую цену нигде не найдешь. А она такая веселенькая, дешевенькая и, честно, все равно какого качества — на даче в огороде копаться не жалко будет.

«Я уже чаще хожу в магазины фиксированной цены, чем в специализированные с бытовой химией или промтоварами. К сожалению, вынуждена тут покупать, потому что дешевле. Не все, конечно, но большинство товаров дешевле. Мы с внучками недавно ездили в Санкт-Петербург, так даже там нашли похожий магазин и много чего накупили», — говорит постоянный покупатель магазина Наталья Ивановна.

«Неделю назад был в этом магазине, приценился. Сегодня вот вернулся и купил две пары очков. Стараюсь искать скидки, акции и покупать вещи подешевле — такая жизнь, что уж тут поделать», — рассказывает о своих покупках каменщик Николай.


Мнение

Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси