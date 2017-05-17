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Трамп: Ни к одному политику не относились хуже, чем ко мне

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  • 17.05.2017, 22:52

Такое заявление президент США сделал во время выступления перед выпускниками Академии береговой охраны в городе Нью-Лондон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «ни к одному политику в истории» не относились хуже, чем к нему, передает «Радио Свобода».

Выступая в среду перед выпускниками Академии береговой охраны в городе Нью-Лондон (штат Коннектикут), президент прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Белом доме после того, как 9 мая он отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми

Именно Коми возглавлял расследование возможной связи избирательного штаба Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. Речь идет в первую очередь о бывшем советнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне, уволенном в феврале за то, что не рассказал о своих контактах с российским послом, имевших место до инаугурации Трампа.

Два комитета Сената США - по делам разведки и юридический, а также комитет по надзору Палаты представителей запросили материалы, связанные с увольнением Джеймса Коми, в том числе данные о памятной записке Трампа, в которой - как сообщили 16 мая СМИ - президент просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна. Белый дом отрицает это.

Сенатский комитет по разведке вызвал на слушания по России самого бывшего директора ФБР .


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