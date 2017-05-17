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В Беларуси снова хотят ограничить время продажи алкоголя

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  • 17.05.2017, 22:55

Минздрав таким образом рассчитывает сократить круг потребителей спиртного.

В Беларуси рассматривается возможность ограничения времени реализации спиртных напитков в торговой сети.

Об этом, как передают «Минск-Новости», сообщил на пресс-конференции 17 мая министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко.

«Сегодня среднестатистический белорус потребляет порядка 8—9 литров крепкого алкоголя в год. Это плохо. И это тот фактор риска, который реально негативно влияет на здоровье человека, — отметил Малашко. — Для профилактики алкоголизма мы должны применять все те меры, которые используют в развитых странах мира: ограничительного, профилактического и лечебного характера. Если об алкоголе, то это организация торговли спиртными напитками в определенных местах — в специально огороженных отделах и специальных магазинах, а не на всеобщем обозрении. Кроме того, необходимо ограничить время реализации спиртного в торговой сети.

Соответствующие предложения о внесении изменений и дополнений в Декрет правителя Республики Беларусь № 18 находятся на рассмотрении в администрации Лукашенко».

По его мнению, упомянутые ограничительные меры нужны в первую очередь для того, чтобы круг потребителей спиртного не расширялся.


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