Андрей Костицын: Настроение хорошее, но результатом на ЧМ недовольны 1 17.05.2017, 22:59

Сборная Беларуси по хоккею вернулась в Минск после чемпионата мира.

Сегодня в Национальном аэропорту не было праздничных настроений. Достаточно скромное приветствие белорусской хоккейной сборной и сложные вопросы, которые звучали из уст журналистов не вдохновляли участников чемпионата мира в Париже, передает «Белсат».

«Мы могли бы закончить этот чемпионат 3-мя победами, если бы нам удалось обыграть Францию», — оправдывался главный тренер сборной Дэйв Льюис.

Члены команды в беседе с медиа признали плохую игру.

«Мы расстроены, но наконец увидим семьи, которые не видели месяц», — говорил член сборной Александр Павлович.

«Это не та игра, которую мы должны были показать на чемпионате, поэтому не все довольны результатом. Настроение хорошее, но результат не тот, который бы мы хотели увидеть», — добавил еще один игрок Андрей Костицын.