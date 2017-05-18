закрыть
18 мая 2017, четверг, 8:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В США назначили спецпрокурора для расследования вмешательства РФ в выборы президента

  • 18.05.2017, 7:32
Фото: AP

Чрезвычайная мера связана с тем, чтобы «американский народ мог доверять ходу расследования».

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер назначен специальным прокурором по расследованию «попыток российского правительства оказать влияние на президентские выборы 2016 года и связанные с этим вопросы». С таким заявлением в среду выступило Министерство юстиции США, передает «Голос Америки».

«Я пришел к убеждению, для того, чтобы американский народ мог полностью доверять ходу расследования, необходим специальный прокурор», - заявил заместитель генерального прокурора США Род Розенстейн.

Роберт Мюллер, который занимал высшую должность в ФБР с 2001 по 2013 год, был предшественником Джеймса Коми, которого на прошлой неделе неожиданно уволил президент Дональд Трамп.

Небольшая, но растущая группа республиканских законодателей вместе с демократами на Капитолии призывают назначить специального прокурора или комиссию для изучения связей Трампа и его помощников с Россией. Это, по их мнению, необходимо для проведения специального расследования, выходящего за рамки уже проводимого расследования в ФБР и в комитетах Сената и Палаты представителей.

Призывы к созданию такой комиссии и назначения спецпрокурора стали раздаваться все чаще после того, как в американской прессе появились сообщения, что Джеймс Коми, будучи директором ФБР, в своей служебной записке якобы указывал на то, что президент Трамп просил его закрыть расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна.

Первая реакция

По мнению газеты The New York Times, назначение спецпрокурором Роберта Мюллера резко повышает ставки для президента Трампа в деле о многочисленных расследованиях связей его предвыборной кампании с Россией.

Сенатор-демократ в комитете по международным делам Бен Кардин опубликовал специальное заявление в связи с назначением экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором. По его мнению, заместитель генпрокурора США Род Розенстейн проявил при принятии этого решения «приверженность верховенству закона» и сделал важный шаг на пути «восстановления доверия» к Министерству юстиции и ФБР.

«Следующий шаг заключается в том, чтобы Конгресс создал независимую, внепартийную комиссию в стиле 9/11 (комиссия по расследования террористической атаки на США 11 сентября 2001года – прим. ред.), чтобы предоставить американскому народу всесторонний анализ российского вмешательства в дела нашей страны и общедоступные рекомендации относительно того, как мы можем избежать подобного кошмара в будущем».

В тоже время в среду пресс-служба Белого дома распространила следующее заявление президента Дональда Трампа:

«Как я уже неоднократно заявлял, тщательное расследование подтвердит то, что мы уже знаем - между моей кампанией и любыми иностранными структурами не было сговора. Я с нетерпением жду завершения этого разбирательства. В тоже время я никогда не перестану бороться за людей и бороться над решением вопросов, которые определяют будущее нашей страны».


Мнение

Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси