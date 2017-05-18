В США назначили спецпрокурора для расследования вмешательства РФ в выборы президента 18.05.2017, 7:32

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Чрезвычайная мера связана с тем, чтобы «американский народ мог доверять ходу расследования».

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер назначен специальным прокурором по расследованию «попыток российского правительства оказать влияние на президентские выборы 2016 года и связанные с этим вопросы». С таким заявлением в среду выступило Министерство юстиции США, передает «Голос Америки».

«Я пришел к убеждению, для того, чтобы американский народ мог полностью доверять ходу расследования, необходим специальный прокурор», - заявил заместитель генерального прокурора США Род Розенстейн.

Роберт Мюллер, который занимал высшую должность в ФБР с 2001 по 2013 год, был предшественником Джеймса Коми, которого на прошлой неделе неожиданно уволил президент Дональд Трамп.

Небольшая, но растущая группа республиканских законодателей вместе с демократами на Капитолии призывают назначить специального прокурора или комиссию для изучения связей Трампа и его помощников с Россией. Это, по их мнению, необходимо для проведения специального расследования, выходящего за рамки уже проводимого расследования в ФБР и в комитетах Сената и Палаты представителей.

Призывы к созданию такой комиссии и назначения спецпрокурора стали раздаваться все чаще после того, как в американской прессе появились сообщения, что Джеймс Коми, будучи директором ФБР, в своей служебной записке якобы указывал на то, что президент Трамп просил его закрыть расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна.

Первая реакция

По мнению газеты The New York Times, назначение спецпрокурором Роберта Мюллера резко повышает ставки для президента Трампа в деле о многочисленных расследованиях связей его предвыборной кампании с Россией.

Сенатор-демократ в комитете по международным делам Бен Кардин опубликовал специальное заявление в связи с назначением экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором. По его мнению, заместитель генпрокурора США Род Розенстейн проявил при принятии этого решения «приверженность верховенству закона» и сделал важный шаг на пути «восстановления доверия» к Министерству юстиции и ФБР.

«Следующий шаг заключается в том, чтобы Конгресс создал независимую, внепартийную комиссию в стиле 9/11 (комиссия по расследования террористической атаки на США 11 сентября 2001года – прим. ред.), чтобы предоставить американскому народу всесторонний анализ российского вмешательства в дела нашей страны и общедоступные рекомендации относительно того, как мы можем избежать подобного кошмара в будущем».

В тоже время в среду пресс-служба Белого дома распространила следующее заявление президента Дональда Трампа:

«Как я уже неоднократно заявлял, тщательное расследование подтвердит то, что мы уже знаем - между моей кампанией и любыми иностранными структурами не было сговора. Я с нетерпением жду завершения этого разбирательства. В тоже время я никогда не перестану бороться за людей и бороться над решением вопросов, которые определяют будущее нашей страны».