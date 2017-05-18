Белорус о милиции: В 90-е бандиты были лучше 18.05.2017, 7:55

Стали известны подробности о новом случае милицейского беспредела под Гомелем.

В этом году 9-го апреля началась история противостояния Сергея Помозова, жителя деревни Пыхань, что под Гомелем, и сотрудников спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» министерства внутренних дел Беларуси. По словам Сергея, сотрудники ГАИ без предупреждения заехали во двор мужчины и требовали показать права и документы на автомобиль, сообщает «Белсат».

«Они меня за руки хватали, за рукава, тащили в машину, говорили давайте там сядем разберемся», — свидетельствует Сергей Помозов.

На видео, снятом дочерью Сергея, милиционеры говорят, что мужчина несколькими минутами ранее не остановил автомобиль по требованию ГАИ, и убежал в свой двор. Помозов утверждает, что никто ему знаков остановиться не давал, а быстро убежать около дома — невозможно. Перед воротами находится «лежачий полицейский». Только после того как Сергей вызвал милицию, незваные гости ретировались.

«Они убежали. Если бы я был виноват, то хотя бы протокол какой-то написали, составили что-то. А так я ничего не нарушал и был трезв. Здесь все знают что я не пью», — говорит Сергей.

ГАИ «в танке»

Позже, возмущенный действиями сотрудников «Стрелы» мужчина написал жалобу в Ветковский РУВД. Ее перенаправили в Минск в спецподразделение. А оттуда пришел ответ, мол дело не по адресу. А в управлении ГАИ об инциденте ничего не слышали.

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко говорит, что милиция наделена правом заходить на частную территорию, но это должно быть чем-то обосновано. Если же, как в случае с Сергеем, сотрудники органов ничего не предъявляют хозяину дома, то он в праве попросить их уйти.

Примеров, когда силовики превышают полномочия, хоть отбавляй

За последние две недели сотрудники МВД чуть ли не каждый день становились антигероями новостных лент. То задержали за рулем пьяного начальника Столинского РОВД, через неделю на том же попался и другой местный сотрудник МВД. В Кричеве милиционеры отдавали премии своему начальнику. В Минске два дня в отделении избивали молодого мастера тату, чтобы тот признался в краже денег.

«Это узаконенные преступники. Лукашенко их узаконил. Управы на них нет. Я же помню 90-те, бандиты и то были лучше», — полагает Помозов.

На такие бы слова министр внутренних дел Игорь Шуневич разве что опять бы сказал, что против его ведомства ведется информационная война. А мы будем следить за вероятным продолжением этой истории.