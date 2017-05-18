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Лукашенко между китайским молотом и российской наковальней

  • 18.05.2017, 7:59
Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Китайские кредиты резко увеличивают зависимость Беларуси от России.

Чем больше Беларусь набирает связанных кредитов от КНР, тем больше нуждается в несвязанных деньгах от России, чтобы выплачивать рассрочку за китайский импорт, говорится с специальном расследовании «Белсата».

Во время визита Лукашенко в Китай 13-15 мая, по информации государственного агентства БелТА, Лукашенко убедил компанию «СИТИК-групп» «инвестировать» в Беларусь 1,5 млрд. долларов, а другие компании согласились еще более 1,2 млрд долларов «инвестировать» в сельское хозяйство.

«Китайские предприниматели максимально прагматичные. Получать у них инвестиции в обмен на поцелуи не получится», — говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Общеизвестно, что китайские «инвестиции» — это будет преимущественно не инвестиции, а связанные кредиты. Но интересно то, что выделение даже этих кредитов в последние годы сокращается. Так в 2015 году, когда Пекин подтвердил выделение Беларуси кредитной линии на 15 млрд. долларов по факту Минск получил на 100 млн. долларов меньше, чем за год до этого. В прошлом году китайский кредитный источник сократился еще почти на столько же и составил менее полумиллиарда долларов.

Связанные кредиты — это оплата в рассрочку импорта товаров и услуг. Чем хуже экономическая ситуация в Беларуси, тем меньше она может импортировать даже в рассрочку. Плюс чем больше растет внешний долг Беларуси, тем менее охотно продает нам Пекин товары без предоплаты, опасаясь дефолта.


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