Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг за всю историю 18.05.2017, 8:08

Португальский форвард в матче против «Сельты» забил свой 367-й гол и обошел англичанина Джимми Гривза.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром ведущих пяти европейских первенств за всю историю, сообщает tribuna.com.

Португальский форвард во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Сельты» (1:0, первый тайм) забил свой 367-й гол и обошел англичанина

Джимми Гривза (366 голов).

84 своих гола Роналду забил в английской премьер-лиге, где он выступал за «Манчестер Юнайтед», и 283 – в испанской примере.