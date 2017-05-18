Герой-афганец из Бреста: Это мой флаг, на том стою и стоять буду 9 18.05.2017, 8:55

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Фото: brestspring.com

Власти пытаются делать мелкие пакости Александру Сахаруку.

Активист Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП), машинист башенного крана Брестского строительного предприятия Александр Сахарук не может представить на работе справку на работу, почему отсутствовал 10 мая.

Активисту не выдали справки из изолятора временного содержания, где он находился более суток после задержания милицией 9 мая за бело-красно-белый флаг, сообщает «Радыё Рацыя».

«Более чем на сутки государство взяло меня в плен. Я не знаю, почему я так опасен, я простой законопослушный гражданин. Тем, что я поднял флаг, я ничего не нарушал. Это мой флаг. На этом я стою и стоять буду. За российские шевроны, за российские георгиевские ленты людей к ответственности не привлекают, а привлекают за исторический, национальный, бессмертный бело-красно-белый флаг», - заявил Александр Сахарук журналистам.

Александр Сахарук написал жалобу в Брестское областное управление внутренних дел на начальника Ленинского РОВД Бреста за невыдачу справки.

Напомним, что брестский ветеран войны в Афганистане Александр Сахарук развернул бело-красно-белый флаг во время ежегодной акции «Бессмертный полк», которая проводится каждое 9 мая в городе. В Афганистане Александр Сахарук был награжден боевой медалью «За отвагу».