Литовский архитектор: Самое страшное здание в Минске – это дом Чижа 9 18.05.2017, 9:20

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Дариус Шатунас принимал участие в создании легендарного «Акрополиса», а теперь работает с белорусскими заказчиками.

На белорусском рынке Дариус Шатунас начинал с дизайна интерьера, после перешел на проектирование частных домов, сейчас занимается и тем, и другим. Первые проекты Дариуса в Минске были связаны с созданием дизайна интерьера в ресторанах, после появились заказы на проектирование частных домов. В Литве архитектор занимался проектированием торговых центров, кафе.

Интервью с архитектором опубликовало издание realt.by.

Отличия белорусского заказчика от литовского

— Я не могу говорить за всех, но о тех людях, с которыми мы работали, могу сказать следующее: они очень много себе позволяют в плане трат на дом или квартиру. В Литве люди более прагматичные, смотрящие вперед. В Минске же заказчик может затеять стройку, потом купить себе новый «мерседес», и проект останавливается. У вас люди любят показать свою статусность. Плюс, когда белорусские клиенты сталкиваются с литовским архитектором, дизайнером, они думают, что он ближе к Европе, поэтому хотят от нас чего-то нового, свежего. Сегодня и у вас хватает молодых продвинутых архитекторов, которые ездят по миру, могут предложить хорошие идеи.

Первое, с чем мы столкнулись при работе с белорусскими клиентами, так это с безграничным доверием. Бывали случаи, когда мы показывали проект заказчику, он соглашался сразу, выделял нужную сумму денег, и в следующий раз мы видели его уже на готовом объекте.

Дизайн кафе и ресторанов, архитектура Минска

— У вас есть замечательные уютные кафе, но в тоже время в Минске очень много заведений формата «банкетный зал», где длинные столы. Мы спрашиваем у владельцев, зачем так делать? Они отвечают, что на праздниках у вас все должны сидеть, нельзя сделать на празднике только фуршет, так не принято. Но ведь нужно же пробовать, продвигать идеи! Никогда не появится здесь уютных, милых и эстетичных заведений, если никто такое не создаст.

Самое страшное здание в Минске — это дом «У Троицкого». Это ужас. Есть, наверное, еще некрасивые здания, но это находится в центре города. Это непонятная смесь азиатско-европейской культуры. Мы все ходили возле него и не понимали, зачем было так нагромождать здание?

Мне очень нравится комплекс RivieraPlaza— здания-корабли, они выглядят очень эффектно. Еще у вас интересное здание — бизнес-центр «Фаренгейт».

Еще мне не нравится, что в большинстве ваших зданий маленькие окна. Я понимаю, почему так делается — это нормативы пожарной безопасности. Ваши спальные районы тоже огорчают. Нет в их архитектуре каких-то мыслей. Хотя на это тоже есть причины. Я знаю, что часть построенных квартир застройщик должен отдать государству для необеспеченных людей, поэтому строительные компании экономят. Мы столкнулись с тем, что из-за этой экономии застройщики берут проекты 20-летней давности, немного их изменяют и строят.

«Променад» в Берсте

- В целом вписывание нового здания в существующий контекст — вопрос сложный и очень индивидуальный. Например, жилой дом «Променада», над которым мы работали, находится в историческом центре города Бреста, но мы постарались максимально грамотно вписать его в существующий контекст.

Это первый проект такого уровня в Беларуси. Мы строим апартаменты «под ключ», это означает, что они сдаются полностью готовыми. Апартаменты выполнены в трех стилях, то есть у покупателей есть возможность выбора. Мы понимаем, что у обеспеченных людей нет времени на ремонт, закупку материалов, общение со строителями, и наш вариант для многих станет оптимальным решением жилищного вопроса и грамотной инвестицией.

Жилое здание состоит из шести этажей, из которых первый и второй являются восстановленными. Дом находится на пешеходной улице Советской, которая представляет собой образец старинной архитектуры. Нам предстояло вписать новое здание в существующий контекст. Мы поиграли с остеклением, сделали этажи каскадом, и, уверен, справились с поставленной задачей.