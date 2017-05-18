Никки Хейли: С Мадуро мы должны действовать на опережение ситуации 2 18.05.2017, 9:26

Никки Хейли

Венесуэльского диктатора надо заставить уважать права своего народа.

Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли по итогам закрытой встречи СБ по ситуации в латиноамериканской стране, где продолжаются масштабные народные протесты, передает ТАСС.

«Мы не ждем действий со стороны Совета Безопасности», - сказала дипломат. По ее словам, США созвали совещание Совбеза, чтобы обратить внимание на ситуацию в Венесуэле и воодушевить Организацию американских государств на более решительные усилия по политическому урегулированию кризиса.

Как заявила Хейли, в момент проведения встречи поступили сообщения о том, что власти Венесуэлы перебросят 2,6 тыс. силовиков в штат Тачира на северо-западе страны, где произошли крупные протесты. «Ситуация не улучшается, она ухудшается», - отметила постпред США. По ее словам, международное сообщество должно добиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы он «уважал права своего народа». В противном случае, полагает дипломат, ситуация в стране может развиваться по сирийскому сценарию.

«Мы это уже проходили в Сирии, КНДР, Южном Судане, Бурунди. Вместо того, чтобы ждать, пока возникнет серьезная ситуация, которая потребует проведения открытого заседания Совета Безопасности, почему бы нам не опередить события и не предотвратить проблему до того, как она появится?» - сказала Никки Хейли.

С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. По данным неправительственных организаций, в ходе них были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, от действий силовиков погибли 46 участников акций протеста, сотни пострадали.