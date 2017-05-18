закрыть
18 мая 2017, четверг, 11:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеохит: Британец заполнил офис разноцветными шариками

  • 18.05.2017, 9:34
  • 1,624

Чтобы заполнить пространство, понадобилось около 250 тысяч шариков.

В британском городе Манчестере руководитель турагентства Invasion заполнил офис компании разноцветными шариками, сообщает lenta.ru.

Видеозапись случившегося опубликовали на YouTube-канале Business Insider UK 11 мая. За пять дней ролик просмотрели более 660 тысяч раз.

Как отмечается в подписи к клипу, чтобы заполнить пространство, понадобилось около 250 тысяч шариков.


Мнение

Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси