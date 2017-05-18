Видеохит: Британец заполнил офис разноцветными шариками 18.05.2017, 9:34

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Чтобы заполнить пространство, понадобилось около 250 тысяч шариков.

В британском городе Манчестере руководитель турагентства Invasion заполнил офис компании разноцветными шариками, сообщает lenta.ru.

Видеозапись случившегося опубликовали на YouTube-канале Business Insider UK 11 мая. За пять дней ролик просмотрели более 660 тысяч раз.

Как отмечается в подписи к клипу, чтобы заполнить пространство, понадобилось около 250 тысяч шариков.