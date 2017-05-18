закрыть
18 мая 2017, четверг, 11:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Президент Сербии прилетел в Беларусь обычным рейсовым самолетом

12
  • 18.05.2017, 9:44
  • 7,528
Фото: belta.by

Политические отставники едут в гости к Лукашенко с непонятными намерениями.

Президент Сербии Томислав Николич вечером 17 мая прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Он воспользовался обычным рейсом авиакомпании Lufthansa маршрута Франкфурт-Минск, сообщает БелТА.

Планируется, что сегодня во Дворце Независимости состоится встреча Томислава Николича с Лукашенко.

Известно, что Томислав Николич покидает свой пост. Таким образом, визит в Беларусь в качестве президента для него станет одним из последних. Преемником Тиколича является нынешний премьер Александр Вучич. Он тоже уже отметился в Минске. Вначале этого года Вучич посетил с визитом Беларусь, а по итогам стало известно, что стало известно, что наша страна передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов «Бук» и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, пишет belaruspartisan.org.

Правда, Белград обязался самостоятельно оплатить их ремонт и модернизацию. Об этом подарке сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, вернувшись из поездки в Минск. По его словам, техника должна быть поставлена в Сербию 2018 году.

Уже понятна, что истинная суть отношений Беларуси и Сербии выходит далеко за рамки протокольных мероприятий с присутствием прессы. Как засвидетельствовала международная группа журналистов-расследователей, торговля оружием в «горячие регионы» – вот то, что наиболее тесно связывает Беларусь и Сербию.

Инаугурация нового президента Сербии Александра Вучича состоится в конце мая. Очевидно, что у Томислава Николича были весьма важные основания встретиться с Александром Лукашенко перед тем, как покинуть пост. Правда, нам пока остается только догадываться – какие.


Мнение

Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси