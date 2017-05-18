Президент Сербии прилетел в Беларусь обычным рейсовым самолетом 12 18.05.2017, 9:44

7,528

Фото: belta.by

Политические отставники едут в гости к Лукашенко с непонятными намерениями.

Президент Сербии Томислав Николич вечером 17 мая прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Он воспользовался обычным рейсом авиакомпании Lufthansa маршрута Франкфурт-Минск, сообщает БелТА.

Планируется, что сегодня во Дворце Независимости состоится встреча Томислава Николича с Лукашенко.

Известно, что Томислав Николич покидает свой пост. Таким образом, визит в Беларусь в качестве президента для него станет одним из последних. Преемником Тиколича является нынешний премьер Александр Вучич. Он тоже уже отметился в Минске. Вначале этого года Вучич посетил с визитом Беларусь, а по итогам стало известно, что стало известно, что наша страна передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов «Бук» и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, пишет belaruspartisan.org.

Правда, Белград обязался самостоятельно оплатить их ремонт и модернизацию. Об этом подарке сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, вернувшись из поездки в Минск. По его словам, техника должна быть поставлена в Сербию 2018 году.

Уже понятна, что истинная суть отношений Беларуси и Сербии выходит далеко за рамки протокольных мероприятий с присутствием прессы. Как засвидетельствовала международная группа журналистов-расследователей, торговля оружием в «горячие регионы» – вот то, что наиболее тесно связывает Беларусь и Сербию.

Инаугурация нового президента Сербии Александра Вучича состоится в конце мая. Очевидно, что у Томислава Николича были весьма важные основания встретиться с Александром Лукашенко перед тем, как покинуть пост. Правда, нам пока остается только догадываться – какие.