Беларусь оказалась между Албанией и Северной Кореей по «индексу насилия»1
- 18.05.2017, 9:48
На каких местах в международных криминальных рейтингах находится наша страна.
Издание Thinktanks.by решило выяснить, на каких позициях в мировых криминальных рейтингах располагается Беларусь.
Оказывается, в большинстве индексов, сравнивающих преступные деяния в различных государствах, наша страна является стабильным середнячком. В первую дюжину государств Беларусь попадает по таким критериям, как преступность и безопасность, а также по числу сидящих за решеткой сограждан.
Рейтинг уровня преступности и безопасности
Беларусь заняла в феврале 2017 года 10-е место в рейтинге уровня преступности и безопасности, в который включено 125 стран. Рейтинг публикуется порталом Numbeo.
Из ближайших соседей Беларуси Польша заняла 30-е место, Латвия — 40-е, Литва — 50-е, Россия —67-е, Украина — 85-е.
В тройку самых опасных стран мира входят Гондурас (123-е место), Папуа — Новая Гвинея (124-е) и Венесуэла (125-е).
Рейтинг стран мира по уровню преднамеренных убийств
Беларусь в данном рейтинге находится на 116 месте между Албанией и Северной Кореей. Всего в рейтинге рассматривается 219 государств. Составители зафиксировали в Беларуси 5,1 убийств на 100 тыс населения. У лидера рейтинга Лихтенштейна данный показатель 0.
Данный рейтинг последний раз составлялся в 2013 году по методике Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Как отмечают его составители, показатель уровня преднамеренных убийств рассчитывается как число преднамеренных убийств за год на 100 тысяч человек и является одним из базовых в оценке общего уровня физической безопасности населения в том или ином государстве или регионе.
Зачастую его воспринимают как индекс уровня насилия в обществе в целом. Однако, составители обращают внимание, что на статистику уровня смертности от убийств значительно влияет качество медицинской помощи и другие факторы. Кроме того, определение «преднамеренного убийства» существенно разнится от страны к стране.
Так, разные государства включают или не включают в это понятие детоубийство, эвтаназию или помощь в самоубийстве.
Также некоторые страны включают в статистику преднамеренных убийств покушения на убийства, тогда как в других государствах этот показатель может занижаться по тем или иным политическим мотивам.