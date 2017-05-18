Беларусь оказалась между Албанией и Северной Кореей по «индексу насилия» 1 18.05.2017, 9:48

На каких местах в международных криминальных рейтингах находится наша страна.

Издание Thinktanks.by решило выяснить, на каких позициях в мировых криминальных рейтингах располагается Беларусь.

Оказывается, в большинстве индексов, сравнивающих преступные деяния в различных государствах, наша страна является стабильным середнячком. В первую дюжину государств Беларусь попадает по таким критериям, как преступность и безопасность, а также по числу сидящих за решеткой сограждан.

Рейтинг уровня преступности и безопасности

Беларусь заняла в феврале 2017 года 10-е место в рейтинге уровня преступности и безопасности, в который включено 125 стран. Рейтинг публикуется порталом Numbeo.

Из ближайших соседей Беларуси Польша заняла 30-е место, Латвия — 40-е, Литва — 50-е, Россия —67-е, Украина — 85-е.

В тройку самых опасных стран мира входят Гондурас (123-е место), Папуа — Новая Гвинея (124-е) и Венесуэла (125-е).

Рейтинг стран мира по уровню преднамеренных убийств

Беларусь в данном рейтинге находится на 116 месте между Албанией и Северной Кореей. Всего в рейтинге рассматривается 219 государств. Составители зафиксировали в Беларуси 5,1 убийств на 100 тыс населения. У лидера рейтинга Лихтенштейна данный показатель 0.

Данный рейтинг последний раз составлялся в 2013 году по методике Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Как отмечают его составители, показатель уровня преднамеренных убийств рассчитывается как число преднамеренных убийств за год на 100 тысяч человек и является одним из базовых в оценке общего уровня физической безопасности населения в том или ином государстве или регионе.

Зачастую его воспринимают как индекс уровня насилия в обществе в целом. Однако, составители обращают внимание, что на статистику уровня смертности от убийств значительно влияет качество медицинской помощи и другие факторы. Кроме того, определение «преднамеренного убийства» существенно разнится от страны к стране.

Так, разные государства включают или не включают в это понятие детоубийство, эвтаназию или помощь в самоубийстве.

Также некоторые страны включают в статистику преднамеренных убийств покушения на убийства, тогда как в других государствах этот показатель может занижаться по тем или иным политическим мотивам.