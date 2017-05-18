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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в 9-й раз подряд завоевали золото чемпионата Беларуси

  • 18.05.2017, 10:12
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Фото: tut.by

Очередное золото минчане завоевали вчера, обыграв на своей площадке баскетболистов «Гродно-93».

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в девятый раз подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает БелТА.

Очередное золото национального первенства минчане завоевали 17 мая, обыграв на своей площадке баскетболистов «Гродно-93» в третьем поединке финальной серии — 86:64 ((21:19, 20:7, 20:19, 25:19).

В двух предыдущих матчах за золото команда Александра Крутикова победила гродненских баскетболистов на их арене — 107:68 и 101:85. Итог серии — 3−0 в пользу минчан.

Минские «драконы» стали самым титулованным клубом страны — в их активе теперь 9 чемпионских званий, на одно золото меньше у «Гродно-93».

В борьбе за бронзовые награды нынешнего первенства могилевский «Борисфен» ведет 2−0 в серии с витебским «Рубоном». В первом домашнем поединке на площадке спорткомплекса «Олимпиец» могилевчане вырвали победу со счетом 83:80, а затем выиграли более убедительно — 94:72. Следующий матч состоится в Витебске 19 мая, и в случае победы могилевские баскетболисты станут обладателями бронзы национального первенства.


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