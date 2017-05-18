Белорусское приложение Piano получило американскую премию 1 18.05.2017, 10:33

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Церемония награждения прошла в Нью-Йорке.

В конце апреля стало известно, что белорусско-британская компания Gismart вошла в шорт-лист престижной премии Appy Awards сразу в двух категориях. Как отмечала представитель разработчика, такого в истории мероприятия не было. Удвоенные шансы на победу сработали: этой ночью приложение Piano взяло награду в категории «Музыка». Церемония награждения прошла в Нью-Йорке, пишет onliner.by.

Приложение Piano представляет собой симулятор пианиста в игровой форме: сервис поможет исполнить произведение при полном отсутствии нужных для этого навыков. Второй номинированный на Appy Awards проект Gismart — Beat Maker Go!, который сделает вас виртуальным диджеем.

В феврале Piano оказалось одним из самых скачиваемых приложений в Google Play, обойдя Pokemon GO, отметили в Gismart. Этой же весной Gismart стала резидентом белорусского Парка высоких технологий.