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Канада расширит закон о санкциях по примеру «закона Магнитского»

  • 18.05.2017, 10:46

Новые правила позволят налагать штрафные меры на лиц, виновных в крупных нарушениях прав человека.

Правительство Канады расширит законодательство о введении санкций, чтобы иметь возможность налагать штрафные меры на лиц, виновных в крупных нарушениях прав человека. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд вечером в среду, 17 мая, в Оттаве, передает «Немецкая волна».

В апреле в поддержку соответствующей реформы канадского законодательства уже высказался один из комитетов канадского парламента. Это было сделано в честь российского разоблачителя Сергея Магнитского, умершего в одной из московских тюрем в 2009 году после того, как он обвинил российских чиновников в уклонении от уплаты налогов на сумму в 230 млн долларов.

Агентство AP отмечает, что решение правительства в Оттаве, несомненно, еще больше осложнит отношения Канады с Россией, которая резко реагирует на принятие законов, аналогичных американскому «закону Магнитского». После того, как в 2012 году бывший президент США Барак Обама подписал этот закон, Россия запретила американским гражданам усыновлять российских детей.

В отношениях между Канадой и Россией есть свои сложности. Москва, в числе прочего, запретила въезд в Россию главе МИД Канады Христе Фриланд.


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