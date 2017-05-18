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В Малорите эвакуировали многоквартирный дом из-за гранаты

  • 18.05.2017, 10:47

38-летний брестчанин обнаружил в квартире похожий на гранату предмет.

В Малорите эвакуировали 30 жильцов многоквартирного дома из-за сообщения о гранате, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко.

Случай произошел 17 мая. Около 20.43 в Малоритский РОВД обратился брестчанин 1979 года рождения. Мужчина сообщил, что наводил порядок в квартире своего покойного тестя и нашел там похожий на ручную гранату предмет. Проводилась эвакуация 30 жильцов этого дома.

Прибывшая на место вызова саперно-пиротехническая группа в/ч 5526 изъяла корпус гранаты Ф-1. Взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили. По данному факту проводится проверка.


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