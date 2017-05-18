Диетологи создали формулу идеального завтрака 1 18.05.2017, 10:50

Врачи рассказали, как выглядит наиболее оптимальный и сбалансированный завтрак.

Они даже вывели специальную формулу. Она выглядит так: сложный углевод плюс белок и плюс источник жиров.

Белковые продукты - это тофу, сыр, яйца, творог, орехи и подобное. Медленные углеводы - это каши, ржаной хлеб и другие. Полезные жиры - это масла (оливковое или арахисовое), семена, орехи, ореховое молоко, авокадо, оливки, пишет orthodox.od.ua.

Когда человек составляет свой завтрак, то он может брать от каждой категории по паре продуктов и так делать идеальный рацион на утро.

Главное завтрак не пропускать, и не заменять его кофе или чаем.