Еврокомиссию и «Международную амнистию» призвали признать белорусских патриотов политзаключенными 18.05.2017, 10:59

Подробности «дела патриотов» будут переданы на рассмотрение международным институтам.

Такое решение было принято на форуме «Свободу политзаключенным» в Минске, передает «Новы Час».

На форуме «Свободу политзаключенным» решили обратиться в международные структуры с описанием дела белорусских патриотов, арестованных за якобы «подготовку к массовым беспорядкам» и «создание вооруженной организации».

Из-за отсутствия Павла Северинца, который только что вышел после 15 суток ареста, форум вела общественная активистка Анна Шапутько. Присутствовали также юрист Михаил Пастухов, бывшие политзаключенные Андрей Бондаренко, Николай Автухович, Сергей Пальчевский и другие.

В обращении форума говорится о том, чтобы признать всех фигурантов «дела патриотов» политзаключенными еще до суда. Активисты убеждены, что если международное сообщество не будет реагировать, власти Беларуси будут искать «боевиков» среди своих граждан и в дальнейшем.

«Белорусский народ помнит времена сталинских репрессий, когда по подобным делам были арестованы тысячи белорусов. Это не должно повториться!», - говорится в тексте обращения.

Почему заключенных следует признать «политическими»? Среди международных критериев есть момент, согласно которому такой статус приобретают узники, заключенные из-за политических мотивов. По словам активистов, именно таким мотивом стал страх власти перед массовыми протестами в феврале-марте 2017 года по всей Беларуси, поэтому силовикам и было приказано «навести порядок».

«Такого дела в Беларуси еще не было, оно выбивается из общей колеи, - заявила ведущая форума Анна Шапутько, - Зато в России такое повсеместно, и не только в Чечне. Взять хотя бы дело против режиссера Сенцова по обвинению в «терроризме»... Если мы не отреагируем, весьма вероятно, что получим и новые подобные дела»

В международные структуры также будет отправлено описание ситуации вокруг «узников Окрестина», как символически называют всех «суточников», которые получили административные аресты во время весенних протестов. Это не только заключенные непосредственно изолятора на Окрестина, но и задержанные активисты из регионов, из которых едва ли не самым известным стал блогер Максим Филиппович с Гомеля.

В конце встречи выступила певица Татьяна Гриневич-Матофонова, а также был сделан коллективный снимок участников форума с текстами поздравлений Сергею Стрибульскому, фигуранту «дела патриотов», которому вчера исполнился 41 год. Распечатанное фото будет послано в СИЗО на Володарского, где содержится заключенный.