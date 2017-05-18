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На границе Беларуси с Украиной под днищем рейсового автобуса нашли тело мужчины

  • 18.05.2017, 11:20

Инцидент произошел ночью 18 мая в пункте пропуска «Мокраны».

В пункте пропуска «Мокраны» во время прохождения досмотра рейсового автобуса Брест — Ковель под днищем в районе заднего колеса нашли тело мужчины. Об этом сообщает портал «Виртуальный Брест».

Инцидент произошел ночью 18 мая. По словам начальника Малоритского РОСК Алексея Орлова, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту обнаружения тела 40-летнего мужчины проводится проверка.

По предварительным данным, наезд на мужчину произошел 18 мая, около 03.00, на улице Брестской (в пятистах метрах от погранперехода). Со слов водителя, он увидел, что на проезжей части находится препятствие.

При движении это неопознанное на тот момент водителем препятствие оказалось между колесами.

По рассказам пассажиров автобуса, они не чувствовали никакого удара. Но также отметили, что за километр до границы водитель осуществлял маневр уклонения от препятствия на дороге.


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