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Удалившего два сайта минского бизнесмена лидчанина приговорили к трем годам

  • 18.05.2017, 11:39

27-летнего уроженца Лиды приговорили к трем годам лишения свободы за уничтожение информации на двух сайтах бывшего работодателя.

Об этом tut.by сообщили пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина был сотрудником индивидуального предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей автоматикой для дома. Злоумышленник подсмотрел в ежедневнике бизнесмена логины и пароли к двум сайтам. Один из них использовался как интернет-магазин, на втором была размещена информация о товарах.

После злоумышленник из личной заинтересованности удалил все содержимое двух сайтов. На них не осталось ничего, кроме индексной страницы с баннерными названиями.

Хотел таким образом не только навредить бывшему коллеге, но и в последующем завладеть его бизнесом, однако не учел, что своими действиями совершает преступление — компьютерный саботаж, — рассказал начальник управления «К» ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев. — Этот вид преступлений входит в категорию тяжких и предусматривает уголовную ответственность с наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы.

Суд Ленинского района Минска приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 351 (Компьютерный саботаж) УК Беларуси.


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