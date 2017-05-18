Александру Куллинковичу – 45! 2 18.05.2017, 11:46

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Александр Куллинкович

Фото: onliner.by

Свой день рождения лидер группы Neuro Dubel решил отметить на сцене клуба «Мулен Руж».

Бессменный лидер Neuro Dubel, одной из самых знаковых рок-групп Беларуси, — Александр Куллинкович 18 мая отмечает 45-летний юбилей. Паспортный Кулинкович сначала жил под псевдонимом Джим Лазарев, а затем стал Куллинковичем и в 1989 году основал известный и сегодня панк-коллектив Neuro Dubel, пишет tut.by.

Сегодняшний вокалист, автор музыки и текстов родился в 1972 году в Смолевичах. В 5-летнем возрасте переехал в Минск. Окончил ПТУ-23 по специальности сантехник, полгода учился на журфаке БГУ. Влияние на его творчество оказали Sex Pistols, Dead Kennedys, Rammstein, Motorhead, Molotov, Петр Мамонов (Звуки Му), Саша Башлачев, Ноль, Аукцыон, Ва-БанкЪ, НОМ и многие другие коллективы. Александр уверен, что «добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем только с помощью с одного доброго слова».

До 2003−2004 годов писал песни в основном на русском языке, после — в основном на белорусском. Наиболее известные песни: «Каникулы с Чиччолиной», «Петрова, подай воды», «Резиновый дом», «Охотник и сайгак», «Переехало комбайном», «Ворсинки и катышки», «Гузік».

Свой день рождения Александр Куллинкович решил отметить на сцене клуба «Мулен Руж», на концерт в котором приглашает всех поклонников группы и друзей.

По случаю праздника публикуем клипы и видео самых ярких песен и выступлений «Дюбелей».

Charter97.org поздравляет музыканта с днем рождения!