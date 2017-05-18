закрыть
18 мая 2017, четверг, 14:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александру Куллинковичу – 45!

2
  • 18.05.2017, 11:46
  • 1,983
Александр Куллинкович
Фото: onliner.by

Свой день рождения лидер группы Neuro Dubel решил отметить на сцене клуба «Мулен Руж».

Бессменный лидер Neuro Dubel, одной из самых знаковых рок-групп Беларуси, — Александр Куллинкович 18 мая отмечает 45-летний юбилей. Паспортный Кулинкович сначала жил под псевдонимом Джим Лазарев, а затем стал Куллинковичем и в 1989 году основал известный и сегодня панк-коллектив Neuro Dubel, пишет tut.by.

Сегодняшний вокалист, автор музыки и текстов родился в 1972 году в Смолевичах. В 5-летнем возрасте переехал в Минск. Окончил ПТУ-23 по специальности сантехник, полгода учился на журфаке БГУ. Влияние на его творчество оказали Sex Pistols, Dead Kennedys, Rammstein, Motorhead, Molotov, Петр Мамонов (Звуки Му), Саша Башлачев, Ноль, Аукцыон, Ва-БанкЪ, НОМ и многие другие коллективы. Александр уверен, что «добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем только с помощью с одного доброго слова».

До 2003−2004 годов писал песни в основном на русском языке, после — в основном на белорусском. Наиболее известные песни: «Каникулы с Чиччолиной», «Петрова, подай воды», «Резиновый дом», «Охотник и сайгак», «Переехало комбайном», «Ворсинки и катышки», «Гузік».

Свой день рождения Александр Куллинкович решил отметить на сцене клуба «Мулен Руж», на концерт в котором приглашает всех поклонников группы и друзей.

По случаю праздника публикуем клипы и видео самых ярких песен и выступлений «Дюбелей».

Charter97.org поздравляет музыканта с днем рождения!


Мнение

Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси