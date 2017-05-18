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В Молдове вводят талоны на еду

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  • 18.05.2017, 11:50
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Талоны на питание планируется ввести уже в следующем году.

Проект закона зарегистрирован в парламенте. Инициатива предусматривает введение существенной надбавки к заработной плате, которая не облагается налогом. Автор проекта спикер Андриан Канду сообщил прессе, что этот документ был усовершенствован после открытых дискуссий в парламенте, а также международными организациями, сообщает moldpres.md.

Номинальная стоимость талона на питание составляет 45 леев ($2,4) и будет ежегодно индексироваться. Количество талонов будет равняться количеству фактически отработанных работником дней в предыдущем месяце, они могут быть использованы только для питания и только работником.

Кроме того, обмен талонов на деньги или сокращение заработной платы запрещены. Инициатива направлена на борьбу с зарплатами в конвертах и уклонением от уплаты налогов.

Проект законодательной инициативы о талонах на питание ранее был представлен бизнес-среде, представителям профсоюзов и патронатов, государственных учреждений.


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