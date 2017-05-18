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Михаил Жемчужный: Перевод в Волковыск — маленькая победа

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  • 18.05.2017, 12:03
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Михаил Жемчужный

Политзаключенный продолжает борьбу против тюремной администрации.

На днях стало известно, что политзаключенный Михаил Жемчужный переведен в исправительную колонию №11 в Волковыске, сейчас он находится там в карантине, пишет spring96.org.

Напомним, не так давно в Борисовском районном суде рассматривалось заявление администрации колонии в Новосадах, где до этого отбывал наказание Михаил Жемчужный, о переводе его на тюремный режим содержания. Но дело было прекращено в связи с тем, что администрация отозвала накануне судебного заседания свое заявление.

После этого стало известно, что политзаключенный переведен из исправительной колонии в Новосадах в Волковысскую колонию, откуда он и прислал письмо правозащитнику Леониду Светику.

«Сейчас Михаил находится в карантине, - рассказал сайту palitviazni.info правозащитник. - Пишет, что с Новосад в Волковыск его везли целую неделю. За это время было пять этапов, ехал в трех столыпинских вагонах, побывал в двух тюрьмах и ИВС Борисова. Отмечает, что в этот период много общался с другими заключенными и выяснил для себя, что его имя пользуется определенной известностью».

 «Многие поддерживали, помогали чем могли, - сообщает Михаил Жемчужный. - А в колонии в Волковыске меня уже ждали, потому что, как стало известно позже, была проведена работа среди заключенных и среди сотрудников исправительного учреждения. Сейчас нахожусь в достаточно сложных условиях, но постараюсь адаптироваться и к ним».

Перевод в Волковысскую колонию политзаключенный расценивает, как победу над администрацией колонии в Новосадах.

    «Перевод в Волковысскую колонию - это моя маленькая победа, - пишет он. - Это признание того, что все те взыскания, которые мне выносила администрация колонии в Новосадах, были незаконными. Я доказал в суде все фальсификации по нарушениям, которые мне приписывала администрация. Фактически это, наверное, и стало поводом для того, что меня перевели не на тюремный режим, а в другое место».

Михаил Жемчужный добавляет, что он собирается подать встречный иск в суд на администрацию колонии в Новосадах «за незаконное содержание в ШИЗО, ПКТ и разного рода провокации».

Основатель «Платформа Инавэйшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательство к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политзаключенным.


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