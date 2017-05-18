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В Украине отмечают День вышиванки

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  • 18.05.2017, 12:14
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Фото: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с праздником.

В Украине сегодня отмечают День вышиванки. Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Это праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции, сообщает УНИАН.

Идея отмечать День вышиванки возникла в 2006 году. Тогда несколько студентов и преподавателей Черновицкого национального университета одели вышиванки и устроили флешмоб. А уже через несколько лет этот праздник приобрел международные масштабы.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником. «Пусть наша национальная одежда вдохновляет нас на новые победы!», - говорится в приветствии главы государства, размещенном в Facebook. «Поздравляю всех с Днем вышиванки!», - написал Порошенко.


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