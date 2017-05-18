Лидер кричевских бунтарей: Недавно нас хвалили за работу, а теперь хотят смешать с грязью 2 18.05.2017, 12:29

8,218

Подполковник Вусик и лейтенант Шашков уволены из милиции, но продолжают бороться за справедливость.

Подписанты под обращением на имя министра внутренних дел Игоря Шуневича из Кричевского РОВД подполковник милиции Игорь Вусик и лейтенант милиции Андрей Шашков уволены из органов внутренних дел, сообщает сайт 6tv.by.

С соответствующим приказом И. Вусик и А. Шашков были ознакомлены в Кричевском РОВД 17 мая.

По словам И. Вусика, милиционеров уволили на основании приказа №130-лс от 16.05.2017 г. в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом в качестве основания для его досрочного расторжения или прекращения его действия. В МВД посчитали, что И. Вусик и А. Шашков нарушили профессиональную этику, написав в обращении на имя министра не соответствующую действительности информацию в отношении начальника Кричевского РОВД подполковника милиции Станислава Чуприна и распространив ее в независимых СМИ.

Сам подполковник И. Вусик по-прежнему утверждает, что кричевские милиционеры вынуждены были обратиться к И. Шуневичу для пресечения противоправных действий со стороны руководства Кричевского РОВД, и с этой же целью разместили в СМИ информацию о нарушениях в РОВД. Об этом ранее И. Вусик уже писал в своем рапорте на имя начальника УВД Могилевского облисполкома А. Ковальчука:

«Поясню, что в СМИ мы обратились не только как сотрудники милиции для защиты своих прав и законных интересов, но и как граждане, которые попытались пресечь противоправные действия виновных лиц. Я не считаю, что мое выступление в СМИ носит деструктивный характер и никакой политической цели я не преследовал. Выступление в СМИ вынужденное и направленно лишь на изменение обстановки в ООПП Кричевского РОВД», – объяснил И. Вусик.

В этом же рапорте И. Вусик написал, что «цели оскорбить руководство Кричевского РОВД мы не имели, а другой возможности (кроме обращения в СМИ – ред.) пресечь их противоправные действия у нас не было. Я считаю, что условия контракта нарушены не мной и УИМ Шашковым А.А., а Чуприным С. Б., что также подтверждается заключением служебной проверки по коллективному обращению от 16.02.2017».

По словам И. Вусика, он намерен добиваться изменения формулировки приказа об его увольнении из органов внутренних дел. Бывший начальник ООПП Кричевского РОВД считает, что условия контракта в отношении сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактики постоянно нарушало руководство Кричевского РОВД, а руководство Могилевского УВД и МВД постоянно закрывало на это глаза, не желая выносить «сор из избы».

Подполковника Вусика также поражает, насколько изменилось отношение со стороны руководства Кричевского РОВД и Могилевского УВД к сотрудникам ООПП Кричевского РОВД после написания обращения на имя министра И. Шуневича.

«Наш отдел постоянно был на очень хорошем счету, тот же С. Чуприн еще совсем недавно отмечал нашу хорошую работу, а тут нас просто смешали с грязью», – говорит И. Вусик.

Напомним, что сотрудники ООПП Кричевского РОВД 16 февраля 2017 года направили обращение на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича, в котором рассказали о фактах неправомерных действий со стороны руководства Кричевского РОВД. После этого сотрудники-подписанты стали подвергаться постоянному прессингу со стороны руководства Кричевского РОВД.

Один из милиционеров-подписантов, бывший старший инспектор по разрешительной работе ООПП Кричевского РОВД майор милиции Юрий Дюбанов был ранее уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.

По информации «Магілеўскага рэгіена», Юрий Дюбанов до сих пор не получил ответа на свой рапорт, в котором он обжалует свое увольнение из органов внутренних дел, считая его незаконным.