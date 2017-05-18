Два «золота» завоевали белорусские спортсмены на ЧЕ по армрестлингу 1 18.05.2017, 12:34

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Чемпионат Европы по армрестлингу проходит в Польше.

Две золотые медали завоевали белорусские атлеты на старте чемпионата Европы в Польше по армрестлингу, сообщает БелТА.

На турнире в Катовице первую награду для белорусской команды в возрастной группе до 18 лет завоевал Илья Поклонский, который в весовой категории до 55 кг был сильнее Эрола Байрама из Турции в поединке на левую руку. В борьбе на правую руку белорус занял четвертое место.

В возрастной категории до 21 года Дарья Яцкевич (50 кг) заняла первое место, победив в финале на правую руку Диану Хубаеву из России.

В весовой категории до 60 кг белоруска Татьяна Терпицкая стала второй. В борьбе за первое место на правую руку она уступила Ксении Зорянкиной из России. Чемпионат Европы по армрестлингу продолжится в Польше до 20 мая. На континентальном форуме в 2016 году в Бухаресте белорусы завоевали семь медалей.