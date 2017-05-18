Патриот Мирослав Лозовский и его невеста решили пожениться в СИЗО 2 18.05.2017, 12:40

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Фото: svaboda.org

Задержанный по «делу патриотов» Мирослав Лозовский и его невеста Светлана намерены вступить в брак.

Невеста Мирослава Лозовского Светлана сообщила «Свабодзе», что они обсуждают возможность заключить брак.

«Неизвестно, когда Мирослав выйдет. Мы очень активно переписываемся. Я после работы сразу иду к почтовому ящику, проверяю, нет ли письма от него. Если нахожу, то сразу сажусь писать ответ. Весь вечер пишу. Теперь вот хочу пораньше на Главпочтамт приехать, чтобы успеть письмо вбросить до 9 часов. Там если до 9.00 вбросить, то он в тот же день адресату дойдет. Либо назавтра наутро», — говорит Светлана.

По ее словам, первоначально переписываться с Мирославом было непросто, письма не доходили. Он даже спрашивал, почему Светлана не пишет.

«Сейчас письма доходят уже. Я стараюсь, как можно, чаще писать. Разбиваю большие письма на несколько частей и посылаю. Чтобы хоть какая-то была у него весточка, какая-то постоянная связь между нами поддерживалась», — говорит она.

Светлана также рассказала о том, что они обсуждают возможность вступить в брак, пока Мирослав Лозовский находится в СИЗО. «Знаете, эта ситуация еще больше нас сблизила. Мы не знаем, что будет дальше, что будет на суде и каким будет приговор, каким может быть срок», — поделилась Светлана.

Напомним, Мирослав Лозовский был задержан вечером 21 марта, спустя несколько часов в квартире, где Лозовский проживал вместе со своей невестой, прошел обыск. Первоначально ему предъявили обвинение по ч. 3 статьи 293 (подготовка массовых беспорядков).

11 апреля стало известно, что к обвинению добавилась еще одна статья — 287 (создание незаконного вооруженного формирования). Всего вместе с Лозовским в деле «Белого легиона» проходит более 30 человек. Большая часть из них находится за решеткой, в СИЗО на улице Володарского и в СИЗО КГБ.

Родные и близкие обвиняемых, а также многие правозащитники и эксперты называют дело сфабрикованным.