«Афганец» спас своего старого боевого товарища на донбасском фронте 4 18.05.2017, 12:59

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Украинский герой АТО защитил от обстрела военного врача и раненого побратима.

В днепровской больнице Мечникова врачи борются за жизнь бойца, который прикрыл собой товарищей.

Воин АТО защитил от обстрела военного врача и раненого побратима. Об этом на своей странице в Facebook написал главврач больницы Сергей Рыженко, сообщает сайт dnpr.com.ua.

«Юрий и Александр служили вместе в Афгане. Им по 58. Пошли добровольцами в зону АТО. Александр - военный врач, Юрий - солдат. При эвакуации раненого попали под артобстрел. Юрий закрыл собой и раненого, и друга. Юрий из Черкасской области тяжело ранен на Светлодарской дуге. Крайне сложное осколочное ранение головы, лица, груди и живота. Пришел в сознание. Только что сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Своей дружбой они создают настоящую Украину», - написал Сергей Рыженко.