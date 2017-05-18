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Китай добыл «горючий лед» и объявил о начале углеводородной революции

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  • 18.05.2017, 13:19
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Фото: cctv.com

Использование новое топлива станет таким же крупным событием, как и сланцевая революция в США.

Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского моря «горючий лед» — гидрат природного газа.

Об этом в четверг, 18 мая, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Министерство земельных и природных ресурсов КНР, передает lenta.ru.

«Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», — заявил заместитель управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфа.

Он отметил, что в разработке теоретической базы и технологий Китай в данном направлении достиг «беспрецедентных успехов», в результате чего страна заняла лидирующее положение в мире по добыче «горючего льда».

Образцы подняли с глубины более 1,2 километра, сама 200-метровая подводная скважина находилась в 285 километрах к юго-востоку от Гонконга. Всего за восемь дней работы добыто 120 кубических метров «горючего льда», содержание метана в нем составляет 99,5 процента.

Один кубический метр гидрата эквивалентен 160 кубическим метрам природного газа в газообразном состоянии (на 100 литрах газа автомобиль может проехать 300 километров, тогда как на 100 литрах «горючего льда» — 50 тысяч километров).

Работы по добыче природного ресурса ведутся и другими странами, в частности Канадой и Японией, однако пока только Китаю удалось извлечь образец гидрата со дна моря.

Японская JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation) в марте 2013 года заявила о добыче недалеко от полуострова Ацуми метана из «горючего льда». При этом компания не поднимала образцы гидрата со дна моря, природный газ после откачки воды поступал наверх по трубопроводу.


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