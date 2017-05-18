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В Глубоком судят независимых журналистов за сюжет, которого они не делали

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  • 18.05.2017, 13:30
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Инициатором преследования Татьяны Смоткиной и Дмитрия Лупача выступило межрайонное отделение КГБ.

Как сообщает пресс-служба ОО "Белорусской ассоциации журналистов", независимых журналистов обвиняют в работе без аккредитации на телеканал "Белсат". Однако сама Татьяна Смоткина говорит, что вообще никогда в жизни не сотрудничала с «Белсатом», и в сюжете выступает именно в качестве героя - жителя злополучного дома.

Телесюжет о необходимости капитального ремонта в доме, где живет Смоткина, вышел в эфир 13 апреля. В нем журналисты опрашивают жителей многоэтажки, в кадре ровно на 5 секунд появляется Татьяна, показывая тяжелое состояние коммуникаций в доме. Автором сюжета указан Сергей Петрухин.

Несмотря на это, сотрудники милиции составили против Смоткиной и еще одного журналиста из Глубокого - Дмитрия Лупача - административные протоколы за работу без аккредитации, согласно которым журналистам сегодня могут вынести штраф от 20 до 50 базовых величин.


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