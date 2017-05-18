Артем Лукьяненко: Хотел бы написать настоящий суперхит, чтобы потом жить в кайф 18.05.2017, 13:33

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Фото: Shutterstock

Naviband устроили онлайн-встречу с фанатами.

На крыше одной из минских многоэтажек финалисты «Евровидения-2017» Naviband устроили онлайн-встречу с фэнами. Ксюша и Артём ответили на вопросы поклонников и рассказали, что с конкурсами в ближайшее время закончено, что собираются играть сольник в Минске 4 июня, выступить на открытии «Славянского базара» и поехать с туром в Украину, передает «Еврорадио».

Интересные цитаты Naviband:

На «Евровидении-2017» было много хороших песен. Нам очень нравится песня из Норвегии. Мы проводили с норвежцами много времени вместе, и подружились. Песня португальца также прекрасная ― магическая.

Одним поцелуем мы рассказали обо всём, что есть между нами, и назвали бы нашу поездку на конкурс «Музыка. Мова. Каханне».

Мы учили разных артистов из разных стран белорусским словам «прывітанне», «дзякуй», «як справы?» и выражению «сустрэнемся ў Крупках».

Нам просто повезло поцеловаться красиво. Пара из Румынии тоже попробовала, но у них не вышло. Мы их потом встретили в аэропорту, и они сказали: «О Боже, сейчас этот мем ходит по всему интернету, и даже не важно, какое место мы заняли. Это везде, это ужасно!».

Артем: Моя мечта ― идти по улице, встретить Стинга и сказать: «Привет!». Достать гитару и предложить спеть мою песню. Он спросит: «Какую?» «Абдымі» или «Гісторыю»? Я скажу: «Не пакідай». Ещё хочу, чтобы всё, что с нами происходит, только крепло, чтобы наше дело жизни была делом жизни до конца. И чтобы мне удалось написать суперхит, чтобы потом жить в кайф.

Ксюша: А я бы хотела иметь возможность в момент, когда необходимо, отдохнуть, съездить на море и хотела бы, чтобы в моей жизни появился маленький человечек, которого я бы учила петь, и который бы с нами ездил на концерты.