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«Сладкая страна» потратила неизвестно куда $11 миллионов денег белорусов

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  • 18.05.2017, 13:46
Фото: tut.by

Госконтроль обнаружил, что выданные кондитерской фабрике из бюджета средства «растворились» без всякого эффекта.

Административный ресурс и другие управленческие механизмы будут задействованы, чтобы вывести кондитерскую фабрику «Сладкая страна» в Оршанском районе на рентабельную работу. Об этом сообщил БелТА представитель Комитета госконтроля области Франц Венскович.

«Сладкая страна» в 2015 году стала филиалом витебской кондитерской фабрики «Витьба». Итоги работы нового предприятия рассмотрели сегодня на коллегии КГК области.

«Для выпуска инновационной продукции предприятию с 2013 года оказана государственная поддержка на сумму более 21 млн рублей. Но эти средства использованы неэффективно. Не выполнен бизнес-план по выпуску и реализации продукции, производственные мощности загружены чуть больше, чем на треть. Предприятие так и не перешло на двухсменный режим работы, не обеспечена поставка продукции в торговую сеть для замены импортных аналогов, которые занимают на прилавках почти 90%», — пояснил Франц Венскович.

Бизнес-план предусматривает срок окупаемости проекта — 7,2 года, но темпы 2016 года показывают, что предприятию потребуется в три раза больше времени. План по поставкам 30% продукции на экспорт также не выполнен. «Освоен выпуск всего десяти видов бисквитных рулетов и мучных бисквитных сладостей, а это недостаточно для узнаваемости продукции и ее продвижения на отечественном и зарубежном рынках», — считает представитель КГК.

Ранее в «Сладкой стране» в соответствии с требованиями указа Лукашенко разработали мероприятия по снижению себестоимости продукции, экономии ресурсов и повышению качества продукции. Но еще не все резервы задействованы, отметили участники совещания. Например, не полностью вовлечены в переработку полезные отходы производства.

Проверка установила, что недостаточно используется в производстве отечественное сырье (его доля — 50%). Например, сахар, растительное масло, кондитерский жир и прочее, что изготавливают и отечественные предприятия, завозят из-за границы.

На заседании установили сроки по загрузке производственных мощностей фабрики, а торговле поручили увеличить объемы реализации продукции «Сладкой страны» на внутреннем рынке и обеспечить ее поставку на экспорт.

«Загрузка производственных мощностей сегодня возможна, но есть проблемы с реализацией. Поэтому руководству предприятия поручено задействовать резервные механизмы по снижению себестоимости продукции, чтобы она была конкурентоспособна на рынке. Еще одна проблема — наличие дебиторской задолженности предприятий торговли, что препятствует дальнейшей поставке продукции должникам. Можно задействовать механизмы принудительного взыскания, то есть судебные. Но мы также будем воздействовать через органы власти на торговые предприятия», — отметил Франц Венскович.


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