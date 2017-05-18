Трамп очень умен 5 Ньют Гингрич, «Новое время»

18.05.2017, 13:49

Дональд Трамп

Трамп – потрясающе энергичный человек и он управляет этой энергией, постоянно ищет, что можно сделать, как продвинуть настоящие реформы.

Много лет назад, уйдя из Конгресса, я очень хотел поговорить с Киссинджером. Он подал в отставку с поста госсекретаря в 1977 году, но до сих пор, в возрасте 94 лет, остается успешным консультантом. Я спросил у него: «В чем секрет?». По его словам, путешествуя по миру, в любом городе он общался с оппозицией. И они были благодарны, поскольку с ними никто не встречался. А затем он встречался с партией власти, понимавшей, что стоит кому-то уйти в оппозицию, Генри пойдет на встречу. И все всегда задавали один и тот же вопрос: "Что получит Америка?".

Я хочу рассказать о Дональде Трампе, которого я очень хорошо знаю. Скоро выйдет моя книга "Понимание Трампа". Но это не "Предсказание Трампа". Не думаю, что он предсказуем. И часто говорю, что не могу сказать, что он собирается делать завтра утром. Поскольку он сам не знает, что будет делать завтра утром. Вот откуда появляются твиты и мысли, мол, как же это произошло. Он встает очень рано. Всю жизнь, если у него были интересные мысли, он ими делился. Теперь он президент, и делится ими со всем миром.

В некоторых вещах он – очень умный человек. С этого я бы хотел начать, потому что те из вас, кто смотрит американское ТВ, в частности, CNN или NBC, понимают Трампа совершенно неправильно. Они предвзяты и заангажированы. Трамп очень умен. Во-первых, он достаточно умен, чтобы заработать $10 млрд. Во-вторых, он оказался достаточно умен, чтобы обойти 16 других республиканцев и стать кандидатом. И, в-третьих, он был достаточно умен, чтобы обойти Хилари Клинтон, которую все прочили в президенты. И четвертое: он показал, что достаточно умен, чтобы победить американские СМИ, которые, за парой исключений, были против него. Так что стоит начать с идеи, что он действительно что-то знает.

Трамп привык к атакам журналистов. Это часто происходило, когда он был бизнесменом, и то же происходит, когда он стал политиком. И вот несколько вещей, о которых стоит задуматься. Трамп был политиком 19 месяцев. Рональд Рейган был политиком 16 лет. Я был политиком 16 лет до того, как стал спикером. Билл Клинтон впервые баллотировался в конгрессмены в 1974-м, а президентом стал только в 1992-м. Трамп пришел ниоткуда, никогда не баллотировался на государственные посты и оказался достаточно хорош, чтобы занять высочайший пост в стране с первой попытки. Это говорит еще о том, что страна очень зла. Американцы сыты по горло традиционной политикой. Они считали, что Вашингтон коррумпирован и неконтролируем. И они хотели, чтобы их лидер перевернул все вверх дном, чтобы он изменил игру. Любой другой политик мог прийти и сказать, что он справится со всем. Но общество сказало бы: "Нет, не ты. Мне нужен кто-то, кто перевернет все". Единственным кандидатом, который был к этому готов, по его же словам, сенатор Тед Круз. Он прекрасный парень. Но тут пришел Трамп – и на самом деле перевернул все. Круз говорил, а Трамп сделал.

Он был избран, чтобы все изменить. И сейчас он делает именно это. Он встает каждое утро и совершенно спокойно осознает, что его избрали ради перемен, и что теперь многие злы на него. Но то, что кто-то злится – это нормально, это значит, что что-то меняется.

Назначение главы Верховного суда было очень важным. И он назначил именно того кандидата, которого обещал – консерватора. Республиканцы отказались поддержать этого кандидата. Так что он сменил правила виборов, и демократы проиграли.

Трамп будет так делать постоянно. Он очень хорош в выборе соратников. Генерал Макмастер, советник по национальной безопасности был, возможно, самым выдающимся умом американской армии. Генерал Мэттис, министр обороны, был один из двух лучших моряков своего поколения. Второй – генерал Келли – сейчас министр внутренней безопасности. Госсекретарь Рекс Тиллерсон, будучи СЕО Exxon Mobil, шестой по размерам компании в мире, каждый день проворачивал миллиардные сделки. Мы говорим об отличной команде. И они очень и очень опытны. Трамп определяет направление, их дело – найти, как достичь цели.

Вот показательная история. Китайский президент Си Цзиньпинь во Флориде перед первой встречей с президентом. Команда знает, что китайцев невозможно заставить провести личные переговоры. Есть одна вещь, которую в переговорах с Горбачевым успешно использовал Рональд Рейган: они пошли на прогулку по лесу с переводчиком и смогли поговорить без подчиненных. Команда Трампа знала: если они подойдут к китайцам и скажут "давайте позволим им провести встречу в присутствии одного лишь переводчика", китайцы на это никогда не согласятся. А потом Трамп предложил китайскому президенту показать свое имение. И тот согласился. Они вернулись через три часа. В тот же вечер у них был ужин.

Это был вечер, когда Трамп решил, что США должны ударить по сирийской авиабазе крылатыми ракетами. На это стоит обратить внимание, потому что это может многое рассказать о Трампе. Как писала пресса, Асад использовал ядовитый газ. И вот представьте, что вы – Дональд Трамп. Если вы ничего не сделаете, то будете выглядеть как Барак Обама. Вы бы спросили себя: "Хочу ли я быть как Барак Обама?" Ответ – "нет". Но что делать, если вы не хотите вести себя как он? Выбор достаточно большой. Но Трамп не хотел отправлять в Сирию американских солдат. Он не считает, что наши эксперименты в Ираке и Афганистане были разумной затеей. Мы провели там 15 лет и так и не выиграли. Так что он обратился к своим военным советникам. Ведь он не военный и не знает, как проводить подобные атаки. И он сам понимает, что не знает этого. Так что он обращается к таким людям, как Мэттис и Макмастер, и спрашивает: "Что вы можете мне предложить? Нам нужно произвести удар без риска подключить к военным действиям в Сирии американскую армию. И они отвечают, что "К счастью, у нас есть два эсминца, которые могут использовать ракеты. Одна ракета стоит 50 тысяч. Так что это шумное дело, но…". И он разрешает использовать ракеты.

Я напомню – он находится на ужине с китайским президентом. Так что он оборачивается к нему и говорит: "Простите, мне нужно выйти и сделать заявление для прессы". Встает, уходит с ужина, сообщает миру, что мы только что совершили авиаудар по сирийской базе, возвращается на ужин: "Простите, мне нужно было сообщить, что мы только что использовали 59 ракет в Сирии". В этот момент китайский лидер, который очень хорошо говорит на английском, поворачивается к переводчику и спрашивает: "Что он только что сказал?". И если задуматься, то ведь это не было запланировано. Все произошло случайно, но стало ясным сигналом для китайцев, что это совсем другая администрация, готовая использовать силу в случае необходимости. В тот же день они проговорили наедине три часа, и еще два – на следующий. И с того момента мы с китайцами начали работу над серьезными проектами, в которые никто не поверил бы еще месяц назад. Например, мы договорились о возобновлении поставок мяса в КНР, которые прекратились еще в 2003-м, что потенциально может нам принести $3 млрд в год. Китай также не поддержал резолюцию России в Совете безопасности ООН о нашей атаке в Сирии. В этот раз РФ оказалась в полной изоляции. Никто не проголосовал за нее. Единственная поддержка, которая осталась у РФ в мире – это Иран, Сирия и Северная Корея. Так что они и правда изолированы.

Я думаю, это был и сигнал для Путина: о том, что ему не стоит путать доброжелательность с мягкосердечностью. То же хотел донести и Тиллерсон во время визита в Москву. Полагаю, россияне рассчитывали пообщаться с госсекретарем так же, как с Клинтон и Керри, которыми можно манипулировать. Но Тиллерсон – очень жесткий парень. И он им прямо сказал: "Я не понимаю, что вы себе думаете. Мы больше вас, мы сильнее вас, мы богаче вас. И если вы продолжите в том же духе, то конфликта не избежать". Тогда как Россия все-таки хочет найти способ работать с Трампом и ей не нужна открытая конфронтация. И один из ключевых тестов сейчас – восточная Украина. Если они не поймут, что происходящее неприемлемо, не думаю, что возможны следующие шаги, мы все равно вернемся к этому вопросу. И это настоящие перемены, по сравнению с тем, что было раньше. В этот раз администрация работает жестче, она мыслит стратегически и ее члены совершенно спокойно готовы создавать другим проблемы.

И это все – президент, который по идее должен был быть изоляционистом, закрыться в собственной стране, не интересуясь тем, что происходит в мире, неспособный к переговорам. Его первый официальный визит был в Саудовскую Аравию, где он встретился со всеми лидерами арабского мира, обсудив союз для борьбы с терроризмом. Потом он поехал в Иерусалим, встретился и с израильтянами, и с палестинцами, потом в Риме он встретился с Папой, а потом – в Брюсселе с НАТО. Все было очень хорошо организовано. И было интересно наблюдать за американскими СМИ, которые пытались понять, что с ним не так. Потому что Трамп как минимум на 50% эффективнее, чем та версия, которую показывает CNN, NBC и остальные.

Трамп – потрясающе энергичный человек. И он управляет этой энергией, постоянно ищет, что можно сделать, как продвинуть настоящие реформы. И если он создаст рабочие места и поднимет экономику – люди его переизберут. Но если роста экономики не будет – то его сбросят, и он это понимает. Все реформы, которые он пытается провести нацелены на то, чтобы развивать экономику. И я думаю, что первые четыре месяца Трампа были успешными.

Ньют Гингрич, «Новое время»