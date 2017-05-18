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Крымские татары вывешивают черный и национальный флаги

  • 18.05.2017, 14:06

Жители полуострова, оккупированного Россией, вспоминают жертв депортации 1944 года.

Крымские татары в оккупированном Россией Крыму 18 мая вывешивают на своих подворьях траурный черный и национальный флаги.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на общественного активиста Ленура Ислямова.

В своем Facebook Ислямов разместил соответствующие фото.

18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации крымских татар 1944 года. По всей стране запланированы мемориальные мероприятия памяти жертв депортации крымских татар.

После захвата Крыма российская оккупационная власть запрещает крымским татарам организовывать почтение памяти жертв депортации, а сама устраивает такие чествования в ограниченном объеме и в пророссийском духе.


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