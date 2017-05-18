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Синоптики: В выходные будет до +27 градусов

  • 18.05.2017, 14:11
Фото: bymedia

В ближайшие дни в связи с поступлением более теплых воздушных масс с юго-запада Европы в Беларуси потеплеет.

Об этом сообщила БелТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

В пятницу, 19 мая, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, по западу она не опустится ниже плюс 11-14. Днем будет 19-24 градуса тепла, по Гродненской и Брестской областям воздух прогреется до плюс 26.

В субботу, 20 мая, сохранится теплая погода, преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в крайних северных районах Витебской области пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью - 7-12 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В воскресенье, 21 мая, ожидается неустойчивая теплая погода. Атмосферные фронты, которые будут смещаться через Беларусь, обусловят ночью в некоторых районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов выше нуля. Днем - 18-25 градусов тепла, в некоторых районах будет до плюс 27.

В понедельник, 22 мая, ночью под влиянием фронтального раздела преимущественно по югу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем с ростом атмосферного давления будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, по северо-востоку она понизится до плюс 4-6. Днем будет 15-22 градуса тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 25. Во вторник и среду, 23-24 мая, на территорию страны будут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с Западной Европы.

В некоторых районах не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем - плюс 19-25.


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