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Роман Мищенко: Сдаваться не собираюсь! Наша возьме!

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  • 18.05.2017, 14:20

Могилевский активист вышел на свободу после 15-и суток ареста.

Активист из Могилева Роман Мищенко 3 мая был вызван в Ленинский РОВД для составления протокола за призыв граждан в соцсетях прийти на акцию протеста 1 мая.

Напомним, что акция протеста 1 мая не было, поскольку утром этого же дня сотрудники МВД задержали активиста.

Cегодня активист вышел на свободу. Роман Мищенко в своем «Фейсбуке» поблагодарил всех поддерживавших и дал понять, что сдаваться не собирается:

- Привет Всем.Я уже на Воле, дома.Очень благодарен тем кто за меня волновался и поддерживал!

Сдаваться не собираюсь.Наша Возьме!!!

Жыве Беларусь!!!


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