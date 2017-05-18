Сколько в этом сезоне стоит аренда дома на озерных курортах Беларуси 4 18.05.2017, 14:29

Ценник на Браславах и Нарочи.

В окрестностях Браслава находится около пятидесяти озер. Самые популярные у туристов — Дривяты, Струсто, Цно, Недрово, Снуды, пишет tut.by .

Вокруг этих озер удачно расположены небольшие деревеньки и дачные поселки. Хозяева, чьи дома ежегодно сдаются в аренду, уже вовсю расписывают лето в своих бухгалтерских тетрадках. Нынешний сезон, по их словам, пока не сильно отличается от предыдущего.

— Туристы по-прежнему хорошо бронируют горячие летние месяцы — июль и августВпервые в этом году не приехали постоянные клиенты, которые ежегодно отдыхали в мае — очень подвела погода. Но в целом по наплыву туристов сезон ожидается неплохим. Чем хороши Браславы, так это тем, что тут можно выбрать дом на любой бюджет.

По словам Натальи, особой популярностью на Браславах пользуются обычные деревенские дома с удобствами, чистые и аккуратные. Цена в таких домах не превышает 10 долларов за сутки с человека.

Сама Наталья сдает дом-усадьбу «Маленький рай» за 100 рублей в сутки (за дом), 700 рублей за неделю. В нем два этажа, шесть спальных мест, есть все удобства, сауна, во дворе беседка, мангал, барбекю, качели, лодка. Буквально в 10 метрах от дома небольшой пляж реки Друйки, в ста метрах — озеро Недрово.

Дешевле можно снять домик на берегу озера Струсто — за 70 рублей в сутки (за дом). Правда, выбор по датам остался с 5 июля и с 7 августа. Хозяйка рассказала, что жилье нужно бронировать как минимум на неделю. В доме только спальные места в двух комнатах. Кухня со всем необходимым стоит отдельно. Территория участка огорожена, есть газоны и сад, беседка, летний душ, мангал. Вода в колодце, удобства во дворе. Лодка для рыбалки и дрова для костра предоставляются бесплатно. До озера 40 метров, хороший вход в воду (песчаное дно).

В деревне Слободке в 30 метрах от озера Потех сдается коттедж на лето от 90 рублей в сутки (за дом). Места для бронирования еще остались на июнь и частично на июль-август. Дом двухуровневый, со всеми удобствами и камином. Может вместить до 11 человек.

Возле дома оборудована зона барбекю, есть беседка и садовые качели. На озере — свой пирс — удобное место для рыбалки.

На берегу озера Струсто предлагают в аренду дом за 80 рублей в сутки, это 560 рублей за неделю, если без скидок. В доме — две комнаты, шесть спальных мест (постельное белье включено), кухня, есть горячая вода. Туалет на улице. Хозяева рассказали, что при бронировании дачи на неделю-две готовы уступить в цене. Так, для семьи из четырех человек с двумя детьми дом на две недели обойдется в 70 рублей в сутки — итого 980 рублей.

— Катамаран и лодка тоже будут за вами, бесплатно, — пообещали на том конце провода.

На берегу озера Дривяты сдают небольшой дом со всеми удобствами за 80 рублей в сутки, 560 — за неделю. В доме — три спальных места, кухня, санузел. На территории есть шашлычный павильон; Wi-Fi. Возможно пользование лодкой, дополнительная плата не взимается. Хозяева рассказали, что на август дом практически расписан, для брони на длительный срок остались вторая половина июня и первая половина июля.

Вариантов на Нарочи меньше, и они дороже

Для отдыха на озерах Мядельщины в основном предлагают агроусадьбы и коттеджи. Простые деревенские дома с удобствами или без, судя по количеству объявлений в интернете, сдают не многие. Местные объясняют это тем, что такие дома в основном сдают нелегально, поэтому и «не светят» их в интернете.

Варианты жилья на лето присматривали вблизи самых крупных озер Нарочанского края — Нарочь, Мядель и Белое. Нашли даже такие, где озера видны прямо из окон дома. Так, например, в деревне Черевки на берегу Нарочи. Там сдается в аренду несколько усадеб. Цены в сравнении с браславскими тут выше.

Усадьба «Весело село» в Черевках сдается за 200 долларов в сутки (цена за весь дом). Летний отпускной сезон, по словам хозяев, там еще не расписывали, так что есть выбор.

— Если заезжать семьей и на несколько недель, то по цене будем двигаться, — намекал хозяин на скидку.

Дом в усадьбе деревянный, со всеми удобствами и кухней, рассчитан на 13 спальных мест. До пляжа на берегу озера Нарочь — всего пятьдесят метров.

В четыре раза дешевле и тоже на берегу озера Нарочь сдают в аренду агроусадьбу «Нарочанский куток». Цена за дом — 50 долларов в сутки, 350 за неделю — по курсу Нацбанка. В доме есть все коммуникации, кухня и летняя веранда. Максимальное количество гостей — пять человек. За дополнительную плату хозяева могут протопить баню. Пляж через дорогу от дома, галечный.

Из самых бюджетных вариантов — частный дом в самом Мяделе. Его сдают «без хозяев» по 10 рублей в сутки с человека. Хозяйка рассказала, август еще полностью свободен, а июль — до 20 числа. «В доме две жилые комнаты, необходимая мебель, холодильник. Туалет на улице, вода в колодце. На участке — беседка, мангал, место для костра. Дом находится в старой части города, в 100 метрах от озера Мястро, в одном километре от городского пляжа. Группам более 2 человек и детям скидки», — написано в объявлении.

Недалеко от озера Свирь (деревня Засвирь) сдают в аренду усадьбу «Сабиново». Хозяин рассказал, что недельная аренда такого дома обойдется в 700 долларов в эквиваленте. Места на летний сезон еще есть. Дом со всеми удобствами, рассчитан на 8−10 человек. До озера Свирь — 800 метров пешком по лесной дорожке.

Сдается и агроусадьба «Очей очарование», которая находится на берегу Белого озера. Ее хозяйка рассказала, что дом уже расписан на все лето. Свободной остается только вторая половина мая с ближайших выходных (с 20 мая).

— Дом сдается только в одни руки, и посторонние уже не заселяются, — рассказывает Кристина. — Сутки проживания для семьи из четверых человек будут стоить 60 долларов в эквиваленте, 420 долларов за 7 дней. Если двое из них дети, будет им скидка, тогда дом сдадим и за 50 долларов в сутки.

Коттедж двухэтажный, со всеми удобствами. На территории есть баня, барбекю, мангал, качели, навесы.

Для сравнения посмотрели цены на аренду домов на недорогих курортах Литвы, в частности в Паланге. На booking.com ввели параметры: два взрослых и ребенок, отдых в период с 3 по 10 июля (7 ночей).

Сайт предложил много вариантов от 380 до 1500 долларов, но в основном это были апартаменты или студии. Снять целый дом с видом на море стоит от 1300 долларов за семь ночей.

Например, отдельный дом с видом на море в комплексе Cristall, подходящем под наши параметры, обойдется в 1358 долларов за семь ночей, это 194 доллара в сутки. Дом двухэтажный, с террасой, обеденной зоной, гостиной, кухней и ванной комнатой.